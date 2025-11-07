Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

La “Maledetta primavera” ha fretta e arriva a Castronno grazie al coro Solevoci

A Materia, la sede di Varesenews, in scena un nuovo appuntamento con il coro nato dall'intuizione di Fausto Caravati, «Il canto è uno strumento di benessere e di cura»

solevoci materia

Due squadre per interpretare entrambe le armonie e cantare tutti insieme un successo che ha emozionato intere generazioni. Venerdì 7 novembre a Materia, la sede di VareseNews a Castronno il coro Solevoci è andato in scena sulle note di Maledetta primavera, il grande classico interpretato per la prima volta dall’indimenticabile Loretta Goggi nel 1981.

Come sempre, niente palco e niente pubblico. Quella del coro Solevoci è un’esperienza da vivere insieme, uno accanto all’altro e ognuno con il proprio ruolo. Un’esperienza magica e a portata di tutti, anche a chi non si è mai avvicinato a un microfono prima d’ora, nata dall’intuizione di Fausto Caravati, presidente di Solevoci, e resa possibile grazie all’energia di Federica Rini, vocal coach che ha guidato il coro improvvisato che si è riunito venerdì nel cuore di Materia.

Il canto come strumento di cura

Divertimento, espressione, emozioni, ma secondo Caravati, il canto è anche una strada che porta al benessere. «Il canto è uno strumento di benessere e di cura – sottolinea il presidente di Solevoci -. È bello stare insieme, fare musica, impegnarsi per costruire qualcosa passo dopo passo. Ogni volta, con persone diverse, nasce qualcosa di nuovo, e questo è il vero valore del cantare insieme».

D’altronde al centro di ogni coro ci sono sempre le persone, e secondo Federica Rini sono proprio loro ad avere sempre la priorità. «La parte tecnica è importante – aggiunge la vocal coach -, ma prima viene quella umana: ciascuno deve avere il proprio spazio per potersi esprimere. Nei cori che seguo arrivano persone normalissime, che spesso dicono “non so se ce la farò”, e poi scoprono di poter fare cose che non avrebbero immaginato».

Fin dall’antichità, il canto è stato un’importante mezzo di aggregazione, per stare bene insieme e costruire il senso della propria comunità. Sono passati millenni, ma dentro di noi esistono ancora dei “meccanismi” che ci riportano a quella realtà lontana. «Cantare insieme – precisa lo psicologo e psicoterapeuta Piero Mannarelli – stimola un sistema di connessione profonda con gli altri. Durante il canto, il pensiero si ferma e si resta nel presente: per questo è un’esperienza che porta benessere e calma, liberando dalla ruota del pensiero ansioso che spesso ci affligge.»

Alessandro Guglielmi
alessandro.guglielmi@varesenews.it

 

Sostenere VareseNews vuol dire sostenere l'informazione "della porta accanto". Quell'informazione che sa quanto sia importante conoscere e ascoltare il territorio e le persone che lo vivono.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 07 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.