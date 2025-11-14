La Rassegna del Vino Varesino festeggia la decima edizione con una cena di presentazione
Mercoledì 19 novembre il ristorante Bon di Induno Olona ospiterà la cena di presentazione organizzata da Slow Food Provincia di Varese
La decima edizione della Rassegna del Vino Varesino si prepara al debutto con un evento speciale che ne anticipa i contenuti e le novità.
Mercoledì 19 novembre alle 19:30, il ristorante Bon di Induno Olona ospiterà la cena di presentazione organizzata da Slow Food Provincia di Varese in collaborazione con Casale al Forno.
L’appuntamento è un’occasione, per i protagonisti, per far scoprire in anteprima ad autorità e veri appassionati i protagonisti di questa edizione della rassegna dedicata alla valorizzazione delle produzioni enologiche del territorio varesino.
La serata propone un menu articolato che valorizza le eccellenze locali, dal pesce di lago alla Formaggella del Luinese DOP, in abbinamento con una selezione di vini del territorio provenienti dalle cantine Cascina Ronchetto, Emotion Green Wine e Cascina Piano.
Il costo della serata è di 45 euro. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 340 3422766, 334 9035589.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
fp su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
lenny54 su “Adesso ti ammazzo", paziente sfonda il vetro con una pietra e devasta l'ambulatorio a Mesenzana
PaoloFilterfree su "Caro generale Vannacci le tue tesi sono strampalate e la Storia è una cosa seria"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.