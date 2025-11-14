Varese News

La Rassegna del Vino Varesino festeggia la decima edizione con una cena di presentazione

Mercoledì 19 novembre il ristorante Bon di Induno Olona ospiterà la cena di presentazione organizzata da Slow Food Provincia di Varese

aspettando la Rassegna del Vino Varesino 2023

La decima edizione della Rassegna del Vino Varesino si prepara al debutto con un evento speciale che ne anticipa i contenuti e le novità.

Mercoledì 19 novembre alle 19:30, il ristorante Bon di Induno Olona ospiterà la cena di presentazione organizzata da Slow Food Provincia di Varese in collaborazione con Casale al Forno.

L’appuntamento è un’occasione, per i protagonisti, per far scoprire in anteprima ad autorità  e veri appassionati i protagonisti di questa edizione della rassegna dedicata alla valorizzazione delle produzioni enologiche del territorio varesino.

La serata propone un menu articolato che valorizza le eccellenze locali, dal pesce di lago alla Formaggella del Luinese DOP, in abbinamento con una selezione di vini del territorio provenienti dalle cantine Cascina Ronchetto, Emotion Green Wine e Cascina Piano.

Il costo della serata è di 45 euro. Per partecipare è necessaria la prenotazione ai numeri 340 3422766, 334 9035589.​​​​​​​​​​​​​​​​

Pubblicato il 14 Novembre 2025
