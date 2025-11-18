La Rivoluzione (tradita) del referendum sull’acqua: il libro di Alessandro Franzetti presentato a Germignaga

Si è svolta nei giorni scorsi la presentazione del libro di Alessandro Franzetti “La Rivoluzione (tradita) del referendum sull’acqua” (Pietro Macchione editore). L’incontro si è tenuto presso la Colonia Elioterapica di Germignaga, alla presenza di un numeroso pubblico e di diverse autorità. Sono stati relatori della serata: monsignor Carlo Azzimonti, moderator curiae e vicario episcopale per gli Affari Generali dell’Arcidiocesi di Milano; Marco Fazio, docente di Storia dell’Arte e sindaco di Germignaga dal 2014; Giulio Mauro Facchetti, professore ordinario di Glottologia e Linguistica, coordinatore del corso di laurea magistrale in Linguaggi e Competenze per la Formazione e coordinatore del Dottorato in Diritto e Scienze Umane presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

Moderatore della serata Alberto Comuzzi, giornalista e direttore di VareseInLuce. Monsignor Carlo Azzimonti, nel suo intervento, ha citato l’Enciclica “Laudato Si” di Papa Francesco e ha detto che per la Chiesa l’acqua è un bene primario che dovrebbe essere accessibile a tutti. Ha inoltre trattato l’argomento dell’evangelizzazione da parte della Chiesa su temi di interesse pubblico. Marco Fazio ha messo in evidenza le differenze tra Comunicazione Pubblica e Propaganda ed ha affermato che l’approccio semiotico che Franzetti utilizza nel testo possa essere utilizzato anche per descrivere le opere d’arte.

Giulio Mauro Facchetti ha descritto la campagna referendaria commentando i manifesti elettorali della campagna referendaria del 2011 sull’acqua bene comune dal punto di vista semiotico e linguistico. Chiamato ad intervenire, l’autore del volume Alessandro Franzetti ha per prima cosa ringraziato i relatori, l’editore Macchione, le autorità e il pubblico presente in sala. Poi ha detto di aver scelto questo argomento per il suo libro (che è lo sviluppo della sua tesi di dottorato) perché da sempre è un affezionato referendario e gli interessano molto i temi di interesse pubblico come l’acqua.

Erano presenti come autorità: il sindaco di Luino, Enrico Bianchi;il sindaco di Cuveglio, Giorgio Piccolo; il sindaco di Brezzo di Bedero, Daniele Boldrini; il sindaco di Porto Valtravaglia, Ermes Colombaroli; il sindaco di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo e l’onorevole Andrea Pellicini. Al termine della serata, il pubblico ha potuto acquistare il volume.

L’AUTORE

Alessandro Franzetti ha conseguito la laurea magistrale in Teorie della Comunicazione con lode e il dottorato di ricerca in Diritto e Scienze Umane, entrambi presso l’Università degli Studi dell’Insubria; è un comunicatore appassionato e organizzatore da oltre vent’anni di incontri culturali. È stato presidente del Consiglio Comunale di Luino.