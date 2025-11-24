L’associazione “Quelli del ’63” di Somma Lombardo non chiude: “Avanti con lo stesso impegno e la stessa filosofia”
La conclusione del mandato del presidente rappresenta un naturale passaggio istituzionale, non una cessazione delle attività. L’Associazione continuerà infatti il proprio operato con la stessa filosofia e lo stesso impegno
A rettifica dell’articolo pubblicato nella serata di sabato 22 novembre, riportiamo quanto segue:
L’Associazione “Quelli del ’63” prosegue il suo cammino: conclusione del mandato del Presidente Roberto Caccin
In merito a quanto riportato, precisiamo che l’Associazione non chiude.
Il Presidente Roberto Caccin terminerà il proprio mandato a marzo, come previsto dallo statuto, e non rinnoverà la sua carica.
La conclusione del mandato rappresenta un naturale passaggio istituzionale, non una cessazione delle attività. L’Associazione continuerà infatti il proprio operato con la stessa filosofia e lo stesso impegno che l’hanno contraddistinta in questi anni, portando avanti progetti e iniziative a favore della comunità.
Per Quelli del ‘63
Il direttivo
