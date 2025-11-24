Varese News

L’associazione “Quelli del ’63” di Somma Lombardo non chiude: “Avanti con lo stesso impegno e la stessa filosofia”

La conclusione del mandato del presidente rappresenta un naturale passaggio istituzionale, non una cessazione delle attività. L’Associazione continuerà infatti il proprio operato con la stessa filosofia e lo stesso impegno

A rettifica dell’articolo pubblicato nella serata di sabato 22 novembre, riportiamo quanto segue:

L’Associazione “Quelli del ’63” prosegue il suo cammino: conclusione del mandato del Presidente Roberto Caccin

In merito a quanto riportato, precisiamo che l’Associazione non chiude.
Il Presidente Roberto Caccin terminerà il proprio mandato a marzo, come previsto dallo statuto, e non rinnoverà la sua carica.

La conclusione del mandato rappresenta un naturale passaggio istituzionale, non una cessazione delle attività. L’Associazione continuerà infatti il proprio operato con la stessa filosofia e lo stesso impegno che l’hanno contraddistinta in questi anni, portando avanti progetti e iniziative a favore della comunità.

Per Quelli del ‘63
Il direttivo

Pubblicato il 24 Novembre 2025
