Laveno Mombello accende il Natale con il Presepe Sommerso e tanti eventi

Un mese e mezzo di appuntamenti, musica e tradizioni a Laveno Mombello per celebrare il periodo natalizio, con l’immancabile Presepe Sommerso, simbolo unico di questo evento che verrà posizionato 22 novembre. Poi, fino al 10 gennaio 2026 animerà Piazza Caduti del Lavoro e il lungolago insieme a molte altre occasioni.

Il presepe sommerso torna a illuminare il lago

Sabato 22 novembre si apre ufficialmente la rassegna con la posa straordinaria delle statue del presepe sommerso in piazza, seguita sabato 29 dalla tradizionale sistemazione delle figure nel lago alle prime luci dell’alba. L’allestimento resterà visibile per tutto il periodo natalizio fino alla rimozione prevista per il 10 gennaio.

Musica e tradizioni in centro e sul lago

Il programma prosegue con eventi musicali e intrattenimento. Domenica 7 dicembre si canta in piazza con il karaoke guidato da Francesco e Annamaria, mentre lunedì 8 dicembre la Piva Rock Band porterà un mix di brani natalizi rivisitati in chiave moderna.

Sabato 13 dicembre alle 21.00, la Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo ospita il concerto del gruppo Shekinah – Le Voci della Fede. Domenica 14 dicembre, doppio appuntamento con l’esibizione del gruppo folkloristico “Sem chi insci cu i scusantitt” e il concerto dei Piccoli Cori Valscura al Cinema Teatro Franciscum, con l’anteprima del cortometraggio natalizio e la partecipazione del clown Lupin.

Arriva Babbo Natale (anche dal lago)

Domenica 21 dicembre si terrà un laboratorio di lanterne a cura della scuola “Dell’Infanzia Z. Scotti” e dell’associazione Albero Banano. Nel pomeriggio, Babbo Natale approderà dal lago accompagnato dai suoi elfi per salutare i bambini e raccogliere le letterine.

La vigilia, martedì 24 dicembre, Babbo Natale salirà a bordo della sua slitta per attraversare le vie del paese, mentre alle 21.00 nella chiesa di Sant’Ambrogio si celebrerà la Messa di Natale, seguita dalla posa del Gesù Bambino nel presepe sommerso.

Epifania con falò sul lago

Martedì 6 gennaio, il gran finale con la Festa dell’Epifania e il tradizionale falò della Befana, che verrà simbolicamente “gettata” nelle acque del lago alle 18.00.

Durante tutto il periodo, sarà possibile gustare vin brulè e cioccolata calda e visitare lo stand informativo e di vendita del presepe sommerso. Il ricavato sarà devoluto al sostegno dell’iniziativa.

In caso di maltempo, gli eventi potrebbero subire variazioni.