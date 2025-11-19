“Luci a Masnago”: Nove scudetti e un matrimonio greco

Una campionessa con nove scudetti appuntati sulla canotta e un allenatore che, improvvisamente, è diventato l’inquilino con il contratto più lungo del “Condominio Pallacanestro Varese”. La settima puntata di “Luci a Masnago”, il programma di approfondimento sul basket che va in onda giovedì 20 novembre alle ore 14 su Radio Materia, avrà parecchi temi di cui trattare.

A differenza del solito, si comincerà con l’ospite (specialissimo) del giorno, Laura “Chicca” Macchi, ex campionessa dei canestri che ha vinto per nove volte il titolo italiano, per otto la Coppa Italia, per undici la Supercoppa oltre a un trofeo internazionale (la Eurocup). Chicca, varesina, vanta anche una lunghissima esperienza con la maglia dell’Italia e quella nella WNBA con la maglia delle Los Angeles Sparks. Passata dal campo al microfono, ci racconterà la sua nuova veste di “spalla tecnica” durante le telecronache sui canali Sky.

Congedata Macchi per motivi lavorativi, i tre conduttori – Francesco Brezzi, Matteo Bettoni e Damiano Franzetti – accenderanno le “Luci a Masnago” sulla novità della settimana, il lungo contratto firmato da coach Ioannis Kastritis con la Pallacanestro Varese. Un accordo inatteso e lungo fino al giugno 2028. Vi invitiamo – tra l’altro – a dare la vostra opinione con un messaggio al numero 353-4848857 (iniziate pure a mandarli prima della trasmissione).

Inoltre ci sarà anche la stretta attualità: la recente vittoria della Openjobmetis su Cantù nel derby di domenica scorsa e il prossimo impegno – ancora in casa – per i biancorossi che attendono l’APU Udine, club allenato dall’ex di turno Adriano Vertemati. Infine le consuete rubriche della “capsula del tempo”, il compleanno del giorno e la storia della settimana.

Le puntate di “Luci a Masnago” sono disponibili su tutte le principali piattaforme di ascolto: CLICCANDO QUI accedete alla pagina di Spreaker ma trovate i podcast anche su Spotify, Amazon Music, Apple Podcast e via dicendo. Il consiglio è quello di cliccare “mi piace” sulla vostra piattaforma preferita per essere aggiornati di ogni nuova uscita.

Intanto, se vi va, potete ascoltare l’ultima puntata dell’altro podcast cestistico di VareseNews, “Dal Parquet”, pubblicato dopo ogni incontro disputato dalla Openjobmetis.