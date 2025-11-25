Lunedì perfetto per la Futura Volley: vittoria netta e quinto posto

Dolce lunedì sera per la Futura Volley Giovani che coglie la terza vittoria consecutiva e continua la risalita nel Girone B di Serie A2. Le biancorosse liquidano Modena con un 3-0 che non consente repliche in una partita convincente in cui Rebora e compagne restano concentrate e vivaci per tutto l’arco del match.

Con i tre punti incassati, Busto arriva per la prima volta in questa stagione al quinto posto (seppure condiviso con Altamura a quota 12 punti), quello che consente di qualificarsi alla Pool Promozione nella seconda fase del torneo cadetto. La partita con le emiliane era l’ultima del girone di andata della prima fase di campionato, e per la squadra di Tettamanti era importante arrivare al giro di boa con una serie di risultati utili, anche perché il calendario riserva ora alla Futura alcuni esami pesanti come quelli di Altino e Fasano in trasferta.

Contro le modenesi la migliore in campo è Marika Longobardi, capace non solo di mettere a terra 16 punti – tanti in una partita così breve – ma soprattutto di farlo con il 71% in attacco. Bene di nuovo Alice Farina autrice di una prova completa (15 punti con 2 ace, 6 muri e il 70%) e lo stesso vale per Helena Sassolini, che illumina la cabina di regia con estro e precisione. Festa anche per Elena Aina, libero 18enne cresciuto nel vivaio bustocco ed esordiente in A2.

Poco da raccontare sul match con la Futura che nel primo parziale ha mostrato i muscoli concedendo solo 15 punti a Modena con Farina subito a quota 7 personali. Andamento simile anche nel secondo set terminato 25-16 grazie a un 9-0 di parziale e a una Longobardi da 9 punti. Più combattuta l’ultima parte di gara (25-21) decisa da un paio di mini-break operati da Busto con ancora la schiacciatrice campana in evidenza.

Futura Volley Giovani Busto A. – Volley Modena 3-0 (25-15, 25-16, 25-21)

FVG Busto A.: Sassolini 6, Taborelli 9, Rebora 5, Farina 15, Tkachenko 7, Longobardi 16, Blasi (L), Orlandi, Sormani, Alberti, Aina (L2). N.e. Talarico, Maiorano, Nella. All. Tettamanti.

Modena: Lancellotti 2, Nonnati 7, Marinucci 5, Credi 9, Visentin 1, Fusco 7, Righi (L), Dodi 6, Gerosa 1 . N.e. Sazzi, Zironi (L2). All. Marone.

Note. Durata set: 22’, 23’, 26’; tot. 1h17’. Futura: battute sbagliate 12, vincenti 8, ricezione positiva 62% (perfetta 31%), attacco 53%, muri 9. Modena: battute sbagliate 5, vincenti 6, ricezione positiva 50% (perfetta 33%), attacco 34%, muri 2. Spettatori 283.