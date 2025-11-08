Mister Greco crede ancora nella salvezza: “La squadra raggiungerà il suo obiettivo”
Il mister e il capitano della Pro Patria hanno analizzato il pareggio con il Lumezzane: “In qualche modo dobbiamo uscirne”
PRO PATRIA – LUMEZZANE 1-1 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI
LEANDRO GRECO (Allenatore Pro Patria): “Dobbiamo maturare perchè non è stata una partita giocata benissimo, anche le altre partite sono state così. La classifica pesa, la fiducia viene meno e magari anche un semplice passaggio diventa più complicato e uno stop diventa difficile. È una cosa fisiologica, i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati. Dispiace perché le partite si vincono anche in maniera sporca, eravamo andati in vantaggio con il gol di Mastroianni. C’è un po’ di rammarico.”
Greco 2: “Dispiace perché sono ragazzi che danno tutto, e lo sostengo dall’inizio. Siamo in un momento di difficoltà e dobbiamo cercare di superarle. C’è chi deve trovare la migliore condizione, chi sta rientrando e i risultati che non arrivano. Dobbiamo saper convivere con queste situazioni e io credo che questa squadra raggiungerà il suo obiettivo, con tutte le sue difficoltà, le cose che dobbiamo migliorare e le cose positive.”
Greco 3: “L’evoluzione di una squadra passa durante il lavoro in settimana con gli allenamenti. Noi abbiamo fatto pochissimi allenamenti al completo, ad esempio Schirò è tornato da poco e Schiavone, spesso è stato fuori. Spero di lavorare in continuità con tutti quanti. Schiavone è uscito per affaticamento e non voleva rischiare di farsi male ulteriormente”.
DAVIDE FERRI (Capitano Pro Patria): “Dobbiamo crescere. Il calcio è fatto di episodi e sia singolarmente che di squadra dobbiamo migliorare. In queste partite non vedi un possesso di palla incredibile, non vedi tanti passaggi di fila, sono partite sporche, spesso decise da episodi. Una volta che riesci a portarla a favore devi cercare di farla morire così, calciando via tutti i palloni.”
Ferri 2: “Sappiamo tutti che è un momento difficile, quindi le palle pesano di più. Però questo è il calcio e noi dobbiamo migliorare, perché in qualche modo bisogna uscirne”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.