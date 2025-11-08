Mister Greco crede ancora nella salvezza: “La squadra raggiungerà il suo obiettivo”

PRO PATRIA – LUMEZZANE 1-1 | IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI

LEANDRO GRECO (Allenatore Pro Patria): “Dobbiamo maturare perchè non è stata una partita giocata benissimo, anche le altre partite sono state così. La classifica pesa, la fiducia viene meno e magari anche un semplice passaggio diventa più complicato e uno stop diventa difficile. È una cosa fisiologica, i ragazzi sono stati bravi a rimanere concentrati. Dispiace perché le partite si vincono anche in maniera sporca, eravamo andati in vantaggio con il gol di Mastroianni. C’è un po’ di rammarico.”

Greco 2: “Dispiace perché sono ragazzi che danno tutto, e lo sostengo dall’inizio. Siamo in un momento di difficoltà e dobbiamo cercare di superarle. C’è chi deve trovare la migliore condizione, chi sta rientrando e i risultati che non arrivano. Dobbiamo saper convivere con queste situazioni e io credo che questa squadra raggiungerà il suo obiettivo, con tutte le sue difficoltà, le cose che dobbiamo migliorare e le cose positive.”

Greco 3: “L’evoluzione di una squadra passa durante il lavoro in settimana con gli allenamenti. Noi abbiamo fatto pochissimi allenamenti al completo, ad esempio Schirò è tornato da poco e Schiavone, spesso è stato fuori. Spero di lavorare in continuità con tutti quanti. Schiavone è uscito per affaticamento e non voleva rischiare di farsi male ulteriormente”.

DAVIDE FERRI (Capitano Pro Patria): “Dobbiamo crescere. Il calcio è fatto di episodi e sia singolarmente che di squadra dobbiamo migliorare. In queste partite non vedi un possesso di palla incredibile, non vedi tanti passaggi di fila, sono partite sporche, spesso decise da episodi. Una volta che riesci a portarla a favore devi cercare di farla morire così, calciando via tutti i palloni.”

Ferri 2: “Sappiamo tutti che è un momento difficile, quindi le palle pesano di più. Però questo è il calcio e noi dobbiamo migliorare, perché in qualche modo bisogna uscirne”