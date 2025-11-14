“Natale in Villa” accende Mozzate: due giorni di artigianato e iniziative per le famiglie

Il 15 e 16 novembre a Villa Scalabrino torna l’appuntamento dedicato all’artigianato locale e alle famiglie, tra laboratori creativi, musica e buon cibo

La magia del Natale torna a Mozzate con la quarta edizione di Natale in Villa, l’evento promosso dall’Associazione Alberio in collaborazione con le realtà associative del territorio. L’appuntamento è per sabato 15 e domenica 16 novembre, dalle 10 alle 18, nella suggestiva cornice di Villa Scalabrino, in via Carlucci 6.

Cuore dell’iniziativa sarà la mostra dedicata agli hobbisti e all’artigianato locale, dove i visitatori potranno curiosare tra creazioni fatte a mano, decorazioni natalizie, idee regalo e prodotti realizzati con passione da artigiani del territorio.

Il pomeriggio di sabato 15 novembre sarà animato da un presepe vivente, organizzato in collaborazione con il Comitato Genitori e l’associazione Piedibus, che vedrà la partecipazione attiva dei più piccoli e delle famiglie.

Domenica 16 novembre, invece, spazio ai laboratori per bambini, sempre a cura di Piedibus, e a un pomeriggio in allegria con la musica della band Banda Larga, per concludere la due giorni in un clima festoso e coinvolgente.

Non mancheranno i punti ristoro, gestiti da Interclub, e un angolo dolci con la vendita di torte e biscotti a cura dell’oratorio di Mozzate.

