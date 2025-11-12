Nel fine settimana fermi i treni tra Arona e Premosello
Se dovete andare verso il Lago Maggiore, conviene leggere: il servizio sulla linea è limitato. Ancora allo studio gli autobus sostitutivi
Dal 14 al 16 novembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rfi tra le stazioni di Arona e Premosello-Chiovenda, le corse dei convogli Trenord sulla linea Milano-Domodossola subiscono modifiche.
In particolare, i treni “RE” e “R” della relazione Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Domodossola circoleranno solo tra le stazioni di Milano e Arona.
“Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta, ancora al vaglio dei fornitori esterni”.
