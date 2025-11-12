Varese News

Nel fine settimana fermi i treni tra Arona e Premosello

Se dovete andare verso il Lago Maggiore, conviene leggere: il servizio sulla linea è limitato. Ancora allo studio gli autobus sostitutivi

Dal 14 al 16 novembre 2025, per lavori di potenziamento infrastrutturale di Rfi tra le stazioni di Arona e Premosello-Chiovenda, le corse dei convogli Trenord sulla linea Milano-Domodossola subiscono modifiche.

In particolare, i treni “RE” e “R” della relazione Milano Centrale/Milano Porta Garibaldi – Domodossola circoleranno solo tra le stazioni di Milano e Arona.

Trenord sta predisponendo un servizio di autobus sostitutivi nella tratta interrotta, ancora al vaglio dei fornitori esterni”.

Pubblicato il 12 Novembre 2025
