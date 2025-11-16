Notte di soccorsi nel Varesotto tra malori, aggressioni e incidenti

È stata una notte intensa quella del 16 novembre per i soccorritori del 118 tra la provincia di Varese e l’area del Legnanese, con decine di interventi legati a malori improvvisi, aggressioni, intossicazioni e incidenti stradali. I dati si riferiscono alle chiamate gestite dalle centrali Soreu Laghi e Soreu Pianura.

A Cassano Magnago, tra le 3.14 e le 4.33, si sono verificati due episodi di aggressione che hanno coinvolto quattro persone, tutte di sesso maschile tra i 20 e i 25 anni. I feriti sono stati trasportati in codice verde agli ospedali di Gallarate e Castellanza.

Tra gli interventi per eventi violenti si segnala anche quello avvenuto a Castellanza alle 3.38 per un’aggressione a un uomo di 23 anni e quello a Rescaldina (alle 3.33 e alle 2.46), con tre persone coinvolte in due differenti episodi. In entrambi i casi sono intervenuti i carabinieri e i pazienti sono stati portati in ospedale in codice verde.

A Lonate Pozzolo, intorno alle 6.53, i sanitari sono stati chiamati per un’aggressione avvenuta presso l’infermeria dell’aeroporto. Coinvolta una donna di 40 anni, non trasportata in ospedale. Sempre a Lonate, alle 00.38, è stata soccorsa una persona per intossicazione etilica.

A Legnano, tra le 9.33 e le 9.46, due cadute in luogo pubblico hanno richiesto l’intervento dei soccorsi: nel primo caso sono rimaste ferite due donne di 80 e 91 anni; nel secondo una donna di 68 anni. Tutte sono state trasportate in ospedale.

Sempre a Legnano, alle 00.58, un uomo di 61 anni è stato soccorso in codice rosso per una caduta. Trasportato all’ospedale in codice rosso, l’intervento ha richiesto anche un mezzo avanzato di secondo livello.

Due incidenti stradali sono avvenuti a Busto Arsizio, uno alle 2.08 con coinvolgimento di un monopattino elettrico (un 17enne trasportato in codice verde), e un altro alle 1.43, con un uomo di 23 anni portato in ospedale in codice giallo.

Un altro incidente si è verificato alle 2.06 a Vedano Olona, dove tre persone sono rimaste coinvolte nello scontro tra due auto: due sono state trasportate in codice giallo agli ospedali di Tradate e Varese, una in codice verde.

Un intervento in codice rosso è stato registrato all’1.32 lungo la A8, tra Castronno e Gazzada: coinvolte quattro persone tra i 20 e i 22 anni in uno scontro tra auto. Nessuna è stata trasportata. I soccorritori sono intervenuti anche per incidenti contro ostacoli a Legnano e Busto Arsizio, per un infortunio a Cantello (frazione Gaggiolo), e per una segnalazione non specificata ad Albizzate.