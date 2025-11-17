“Oltre il rifiuto”, il podcast degli studenti su Guido Morselli presentato a Varese
È l'ultima delle iniziative create dai ragazzi che hanno partecipato al progetto MoOnlife - Morselli Onlife, l'iniziativa dell'Insubria dedicata a Guido Morselli: «Un autore apparentemente difficile, ma che riesce a toccare anche il cuore dei giovani»
«Morselli ci parla da un tempo lontano, ma le sue domande sembrano scritte per il nostro presente». Questo pensiero, uno dei tanti espressi dalle classi delle Scuole secondarie di secondo grado coinvolte nel progetto MoOnlife -Morselli Onlife, promosso dall’Università degli Studi dell’Insubria (Dipartimento di Scienze umane e dell’Innovazione per il Territorio), riassume efficacemente il profondo interesse suscitato in loro lavorando alla scoperta e valorizzazione della figura di Guido Morselli, scrittore varesino d’adozione tra i più originali del Novecento.
Sabato 15 novembre mattina, nella Sala Morselli della Biblioteca civica di Varese, l’iniziativa dell’Ateneo insubre (patrocinato dal Comune di Varese e dal Centro Storie locali) è giunta al traguardo con la presentazione dell’ultimo lavoro delle classi premiate dal progetto: il podcast, online su Spotify, Oltre il rifiuto. Guido Morselli, creato dalle ragazze e dai ragazzi della classe 3CR (ormai, 4CR) dell’Istituto Itet di Varese Daverio-Casula-Nervi, coordinati dalle professoresse Rita Ballerio e Tiziana Di Lorenzo.
«Il bilancio dell’iniziativa – sottolineano le professoresse dell’Insubria Elena Valentina Maiolini e Letizia Ferri – si può definire entusiasmante, a fronte di un progetto molto impegnativo, una sfida nel proporre ai ragazzi un autore apparentemente difficile che invece, per la sua modernità e la sua profonda umanità, riesce a toccare anche il cuore dei giovani».
Proprio questo aspetto è emerso nella presentazione del podcast da parte degli studenti, che hanno definito Morselli «troppo avanti» per i suoi tempi, e hanno evidenziato che Oltre il rifiuto è una condizione universale, nella quale tutti ci possiamo riconoscere nel momento in cui non veniamo apprezzati e siamo sottoposti al giudizio negativo degli altri.
I ragazzi hanno spiegato di avere scelto uno strumento accattivante come quello del podcast sia perché è alla portata di tutti e fruibile in qualsiasi momento della giornata, sia perché Morselli amava più ascoltare che parlare, dimostrando di avere colto uno degli aspetti più intimi dell’autore, apparentemente scontroso e solitario, ma in realtà molto partecipe e interessato al destino dell’umanità.
Un’ altra caratteristica interessante del podcast, del quale sono stati anticipati alcuni brani, è il fatto di essere stato realizzato anche attraverso le dirette testimonianze di chi è stato vicino a Guido Morselli, in particolare i nipoti Gianluca e Loredana, quest’ultima presente in sala con visibile emozione, accompagnata da altri familiari e dalla dottoressa Linda Terziroli.
Da queste testimonianze emergono altri aspetti della modernità di Morselli, considerato all’epoca un «originalone», poliedrico e curioso, dotato di una precoce visione ecologista, che lo spinse a vivere parte della sua esistenza in mezzo alla natura nell’isolamento della Casina rosa di Gavirate, e sinceramente interessato al benessere e alla cura delle persone, come dimostra il suo Dizionario dietetico (ed. Ronzani, 2025), un’opera lessicografica da poco pubblicata a cura di Maiolini, pensata in un’epoca in cui la scienza dell’alimentazione era solo agli albori.
Presente all’evento anche il Comitato Morselli – Genio segreto, rappresentato, oltre che dalla professoressa Linda Terziroli, dal professor Silvio Raffo. «Oltre il suicidio di Morselli, su cui troppo spesso si insiste, c’è altro – ha avvisato Raffo – una profonda sofferenza, non tanto per il mancato successo, ma per non riuscire a vedere apprezzate e condivise la verità e la bellezza della letteratura, che Morselli tanto amava, e che in fondo sono la sola cosa che veramente conti».
Il progetto MoOnlife – Morselli Onlife, oltre ad avere fatto scoprire alle giovani generazioni un autore così importante, ha dimostrato la possibilità di creare collaborazioni vincenti tra università, scuola, enti locali e cittadinanza, nella diffusione di cultura e sapere sul territorio. Un esempio virtuoso che si spera non resti isolato.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.