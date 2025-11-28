Open Day per la Scuola materna Cattaneo di Valle Olona a Varese
Fresca di nuova intitolazione, la scuola dell’infanzia Cattaneo Bianchi, nel quartiere di Valle Olona, apre le sue porte in una mattinata speciale di open day, sabato 29 novembre 2025, dalle ore 9.30 alle 11.30 in via Ambrosini 15, a Varese.
Sarà un’occasione conviviale per conoscere le persone, i servizi e gli spazi che rendono accogliente come una famiglia questo asilo. Oltre agli orari scolastici, di prescuola e doposcuola, le insegnanti presenteranno il progetto di accoglienza per i bambini anticipatari e i tanti laboratori proposti ai piccoli alunni: dalla psicomotricità alle attività in natura. alle attività specifiche per dasce di età e centri di interesse.
L’asile dispone di una mensa interna e di una fornita biblioteca all’interno, ed è circondata da un’ampio giardino in cuo è stata realizzata anche una zona gioco esterna coperta.
Per chi fosse interessato a conoscere la scuola ma non avesse la possibilità di partecipare all’open day è possibile contattare l’asilo ai numeri 0332 330045 – 329 3678434, scrivere a scuolamaternacattaneo@gmail.com, consultare il sito www.scuolamaternacattaneo.it oppure segnare in agenda 2026 il prossimo Open Day, sabato 10 gennaio, sempre dalle ore 9.30 alle 11.30 e con ingresso libero.
