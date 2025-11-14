I bambini della scuola materna di Valle Olona festeggiano la nuova intitolazione
Un lancio di palloncini colorati e canti hanno accompagnato l'inaugurazione della targa per mano di don Maurizio Cantù, presidente della scuola
Cori e lancio di palloncini colorati, in una vera festa di comunità, hanno accompagnato la nuova intitolazione della Scuola dell’infanzia di Valle Olona che rende onore al ruolo della signora Fernanda Babini Cattaneo nella crescita dell’asilo.
La breve cerimonia si è svolta nel cortile della materna nel pomeriggio di venerdì 14 novembre con i 46 bambini dai 2 ai 6 anni iscritti all’asilo, le loro maestre, le famiglie e i volontari che da sempre sostengono la scuola.
Galleria fotografica
Ad accogliere tutti la coordinatrice Nicoletta Brazzale, che a partire dagli anni ’80 ha accolto diverse generazioni di bambini del quartiere negi spazi dell’asilo nato a metà del secolo scorso per volontà dei titolari della ex Conceria Babini Cattaneo, a servizio delle decine di famiglie che lavoravano per l’azienda.
È stato il fondatore della vicina scuola Manfredini, Giulio Cova, a ripercorrere brevemente le tappe della storia dell’asilo, inizialmente affidato alle suore e poi donato, proprio su iniziativa della signora Fernanda Babini Cattaneo, alla parrocchia. Il compito di scoprire e benedire la nuova targa che intitola la scuola a Giuseppina, Achille e Fernanda Cattaneo è toccato quindi a don Maurizio Cantù, presidente della scuola, affiancato nell’occasione dal figlio della signora Fernanda, Roberto Cattaneo.
La domenica dopo la messa sarà possibile iscriversi all’associazione nata per sostenere la scuola, la sua struttura e, soprattutto i bambini e le famiglie che la frequentano.
Galleria fotografica
