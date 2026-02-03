Una Festa in maschera per tutti con gli Amici dell’Asilo di Valle Olona a Varese

C’è un grande fermento attorno alla Scuola dell’infanzia parrocchiale Paritaria Giuseppina, Achille e Fernanda Cattaneo di Valle Olona. Un rinnovato entusiamo anima volontari e sostenitori dell’asilo che hanno dato vita alla neonata associazione Amici della Scuola materna.

La prima iniziativa del gruppo, ufficialmente costituito a fine 2025, è la prossima Festa in mascera, in programma domenica 8 febbraio negli spazi dell’oratorio del quarteiere, in via Mori a Varese.

Chiacchiere, coriandoli, maschere e golosità assieme a una mostra fotografica di Giuseppe Bottelli e al tradizionale spettacolo teatrale a cura dei genitori dell’asilo, sono gli ingredienti principali della giornata, aperta a tutte le persone interessate a conoscere più da vicino il clima familiare che caratterizza questo asilo storico, capace di accogliere bambini e genitori, offrendo a ciascuno il giusto supporto per crescere insieme.

L’ASSOCIAZIONE AMICI DELL’ASILO

«Abbiamo voluto dare una personalità giuridica a quel folto gruppo di genitori ed ex-alunni che da anni sono impegnati in un volontariato costante e prezioso che garantisce la manutenzione dell’edificio e del vasto parco con annesso bosco della scuola», spiega Fabrizio Riva, presidente della neonata associazione.

Appena varcato il cancello d’ingresso alla scuola dell’infanzia, allo sguardo del visitatore compare un bellissimo giardino che ospita i giochi per i bambini e un’ampia struttura per incontri e pranzi all’aperto. C’è anche un piccolo bosco, appena sistemato dai volontari, dove poter passeggiare in tutte le stagioi e situazioni climatiche, come suggeriscono gli stivaletti di gomma dei bambini bene ordinati all’ingresso.

L’associazione è nata con lo scopo di sostenere l’asilo nelle sue molteplici attività, anche con eventi di raccolta fondi, e allo stesso tempo vuole rinforzare il legame del territorio con la scuola dell’infanzia che familiarmente gli abitanti di Valle Olona riconoscono da sempre e con orgoglio come il loro “Asilo”, fin dal lontano 1943.

In queste settimane di raccolta delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico 2026/2027, gli Amici dell’asilo hanno pensato alla loro prima iniziativa pubblica.

LA FESTA IN MASCHERA DELL’8 FEBBRAIO

Alunni, famiglie e tutte le persone interessate a conoscere la scuola sono invitate a condividere un momento di gioia e convivialità, domenica 8 febbraio negli spazi dell’oratorio di via Mori con la Festa in maschera impreziosita dalla mostra fotografica “La vita fra le mani” di Giuseppe Bottelli.

«Sarà un pomeriggio allegro dove sperimentare il clima familiare e accogliente che caratterizza la nostra realtà educativa», afferma la coordinatrice della scuola, Nicoletta Brazzale.

In programma una ricca merenda nel pomeriggio, la pizzata in serata e tanti giochi per i bambini. Ci sarà anche uno spettacolo teatrale che vede – com’è tradizione al Cattaneo – il coinvolgimento attivo dei genitori. Un’attività che si rinnova di anno in anno grazie all’attenzione al rapporto e alla collaborazione tra scuola e famiglie.

Il momento di riflessione sul valore dell’azione educativa dell’asilo non sarà proposto attraverso parole e discorsi, ma sarà affidato allo sguardo di educatori, madri e padri attraverso la mostra fotografica “La vita tra le mani”, curata dal noto “nonno-fotografo” Giuseppe Bottelli.

L’invito a partecipare alla festa rivolto agli abitanti del rione, si estende anche ai residenti dei quartieri vicini, a Varese e nei Comuni limitrofi e più in generale «a tutti quanti desiderino conoscere una proposta educativa che mette al centro il bambino come persona portatrice di domande e desideri veri e dove i genitori sono sostenuti e accompagnati nel difficile compito di far crescere i figli», conclude Riva.