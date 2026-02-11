Tante famiglie alla Festa in maschera della Scuola dell’infanzia Cattaneo di Valle Olona

Coriandoli, stelle filanti e travestimenti da creare, colorare e indossare nella Festa in Maschera promossa dalla neonata associazione Amici dell’Asilo di Valle Olona.

All’evento, ospitato lo scorso 8 febbraio, hanno partecipato oltre 130 persone di ogni età, tra bambini e famiglie dei piccoli alunni della Scuola Materna Cattaneo, curiosi e futuri iscritti.

Galleria fotografica Sorrisi per grandi e piccini alla Festa in maschera dell’Asilo di Valle Olona 4 di 7

Una festa fatta di giochi, sorrisi e convivialità, dalla merenda del pomeriggio fino alla pizzata organizzata per cena, passando per giochi che hanno coinvolto grandi e piccini e poi, immmancabile, lo spettacolo teatrale preparato dai genitori. Un’attività che si rinnova di anno in anno grazie all’attenzione al rapporto e alla collaborazione tra scuola e famiglie.

A fare da sfondo alla festa dal calore familiare, la mostra fotografica La vita tra le mani, curata dal noto nonno-fotografo Giuseppe Bottelli: uno sguardo sul valore dell’azione educativa portato avanti dall’asilo.

Al termine della Festa un’invito a ritrovarsi ancora tutti insieme per il prossimo appuntamento di domenica 15 febbraio alle 14.30, quando proprio dall’Oratorio di Valle Olona in via Mori, partirà la sfilata di Carnevale promossa dalla Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati per le vie del quartiere, con arrivo a San Fermo per una nuova festa a base di maschere e coriandoli. Qui tutti i dettagli