Tre domeniche dedicate al Carnevale negli oratori di Valle Olona, San Fermo e Biumo

Due pomeriggi di laboratori da condividere con i bambini, per preparare costumi, maschere e addobbi in vista della grande Festa di carnevale in programma domenica 15 febbraio con tanto di sfilata chiassosa e colorata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona.

Questo il programma di Carnevale proposto dalla Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati.

LABORATORI CREATIVI

Nelle giornate di domenica 1 e 8 febbraio, bambini e ragazzi sono invitati a trascorrere il pomeriggio negli oratori di San Fermo, Valle Olona e Biumo Superiore per dei laboratori creativi a tema in cui costruire maschere, costumi, allestimenti e addobbi per la Festa di Carnevale

FESTA DI CARNEVALE

La Festa di Carnevale sarà nel pomeriggio di domenica 15 febbraio con un ricco programma fino a sera.

ore 14.30 Ritrovo all’Oratorio di Valle Olona, in via Mori a Varese

ore 15.00 Partenza della Sfilata di Carnevale per le vie del quartiere verso San Fermo

ore 16.30 – circa – Arrivo in oratorio a San Fermo per la Festa di Carnevale

ore 19.00 Pizzata in oratorio con prenotazione

Per maggiori informazioni e iscrizioni alla pizzatainviare un messaggio WhatsApp al numero 338 8194901.