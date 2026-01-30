Varese News

Tre domeniche dedicate al Carnevale negli oratori di Valle Olona, San Fermo e Biumo

Laboratori creativi nei pomeriggi di domenica 1 e 8 febbraio in oratorio in vista della Sfilata del 15 febbraio da Valle Olona a San Fermo, con festa e pizzata

carnevale cassano Magnago 2024

Due pomeriggi di laboratori da condividere con i bambini, per preparare costumi, maschere e addobbi in vista della grande Festa di carnevale  in programma domenica 15 febbraio con tanto di sfilata chiassosa e colorata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona. 
Questo il programma di Carnevale proposto dalla Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati.

LABORATORI CREATIVI

Nelle giornate di domenica 1 e 8 febbraio, bambini e ragazzi sono invitati a trascorrere il pomeriggio negli oratori di San Fermo, Valle Olona e Biumo Superiore per dei laboratori creativi a tema in cui costruire maschere, costumi, allestimenti e addobbi per la Festa di Carnevale

FESTA DI CARNEVALE

La Festa di Carnevale sarà nel pomeriggio di domenica 15 febbraio con un ricco programma fino a sera.

ore 14.30 Ritrovo all’Oratorio di Valle Olona, in via Mori a Varese
ore 15.00 Partenza della Sfilata di Carnevale per le vie del quartiere verso San Fermo
ore 16.30 – circa – Arrivo in oratorio a San Fermo per la Festa di Carnevale
ore 19.00 Pizzata in oratorio con prenotazione

Per maggiori informazioni e iscrizioni alla pizzatainviare un messaggio WhatsApp al numero  338 8194901.

 

di
Pubblicato il 30 Gennaio 2026
