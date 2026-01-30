Tre domeniche dedicate al Carnevale negli oratori di Valle Olona, San Fermo e Biumo
Laboratori creativi nei pomeriggi di domenica 1 e 8 febbraio in oratorio in vista della Sfilata del 15 febbraio da Valle Olona a San Fermo, con festa e pizzata
Due pomeriggi di laboratori da condividere con i bambini, per preparare costumi, maschere e addobbi in vista della grande Festa di carnevale in programma domenica 15 febbraio con tanto di sfilata chiassosa e colorata tra i quartieri di San Fermo e Valle Olona.
Questo il programma di Carnevale proposto dalla Comunità pastorale Beato Samuele Marzorati.
LABORATORI CREATIVI
Nelle giornate di domenica 1 e 8 febbraio, bambini e ragazzi sono invitati a trascorrere il pomeriggio negli oratori di San Fermo, Valle Olona e Biumo Superiore per dei laboratori creativi a tema in cui costruire maschere, costumi, allestimenti e addobbi per la Festa di Carnevale
FESTA DI CARNEVALE
La Festa di Carnevale sarà nel pomeriggio di domenica 15 febbraio con un ricco programma fino a sera.
ore 14.30 Ritrovo all’Oratorio di Valle Olona, in via Mori a Varese
ore 15.00 Partenza della Sfilata di Carnevale per le vie del quartiere verso San Fermo
ore 16.30 – circa – Arrivo in oratorio a San Fermo per la Festa di Carnevale
ore 19.00 Pizzata in oratorio con prenotazione
Per maggiori informazioni e iscrizioni alla pizzatainviare un messaggio WhatsApp al numero 338 8194901.
