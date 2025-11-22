Varese News

Lombardia

Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano

La camera ardente sarà allestita domenica 23 e lunedì 24 novembre al Teatro Grassi di via Rovello, luogo simbolico della cultura milanese. Il saluto di amici, colleghi e cittadini alla Signora della musica italiana

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani a Sanremo 2021

Un fiore rosso, un simbolo discreto per annunciare un addio che sa di riconoscenza e affetto collettivo. La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, uno dei luoghi simbolo della cultura milanese e italiana. Lo ha comunicato con una story su Instagram l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

La possibilità di dare l’ultimo saluto all’artista scomparsa si terrà:

Domenica 23 novembre, dalle 10:00 alle 14:00
Lunedì 24 novembre, dalle 10:00 alle 13:00

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 22 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.