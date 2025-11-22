Ornella Vanoni, la camera ardente al Piccolo Teatro di Milano

Un fiore rosso, un simbolo discreto per annunciare un addio che sa di riconoscenza e affetto collettivo. La camera ardente di Ornella Vanoni sarà allestita al Piccolo Teatro Grassi, in via Rovello, uno dei luoghi simbolo della cultura milanese e italiana. Lo ha comunicato con una story su Instagram l’assessore alla cultura Tommaso Sacchi.

La possibilità di dare l’ultimo saluto all’artista scomparsa si terrà:

Domenica 23 novembre, dalle 10:00 alle 14:00

Lunedì 24 novembre, dalle 10:00 alle 13:00