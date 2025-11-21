Addio a Ornella Vanoni, la cantante è morta per un malore a Milano
Ornella Vanoni, che aveva 91 anni, negli ultimi tempi aveva vissuto un nuovo momento di grande celebrità, grazie alle sue partecipazioni a programmi molto popolari come il Festival di Sanremo e "Che tempo che fa"
Il mondo dello spettacolo dice addio ad Ornella Vanoni. La famosa cantante è morta questa sera a 91 anni nella sua casa di Milano a causa di un malore improvviso.
Nata a Milano nel 1934, è stata tra le più importanti interpreti del panorama musicale italiano per la sua voce unica e per il suo carisma, ma nella sua lunghissima carriera è stata anche attrice e conduttrice televisiva. In oltre 60 anni ha pubblicato più di 100 tra album e raccolte, arrivando a vendere circa 55 milioni di dischi.
Ornella Vanoni negli ultimi tempi aveva vissuto un nuovo momento di grande celebrità, grazie alle sue partecipazioni a programmi molto popolari come il Festival di Sanremo e “Che tempo che fa”, dove con la sua simpatia e le sue uscite irriverenti aveva conquistato l’affetto di tantissime persone.
Ornella Vanoni e Varese
La cantante nel 2011 era stata Varese, per la presentazione della sua biografia “Una bellissima ragazza” e, intervistata da mauro della Porta Raffo aveva ricordato gli anni passati in città: «In questa città mi trasferii con i miei genitori, da bambina, durante la guerra. Ho dei bei ricordi, c’erano i miei cugini e mi divertivo tanto, andavamo alla drogheria Tibiletti».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.