Addio a Ornella Vanoni, la cantante è morta per un malore a Milano

Ornella Vanoni, che aveva 91 anni, negli ultimi  tempi aveva vissuto un nuovo momento di grande celebrità, grazie alle sue partecipazioni a programmi molto popolari come il Festival di Sanremo e "Che tempo che fa"

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani a Sanremo 2021

Il mondo dello spettacolo dice addio ad Ornella Vanoni. La famosa cantante è morta questa sera a 91 anni nella sua casa di Milano a causa di un malore improvviso.

Nata a Milano nel 1934, è stata tra le più importanti interpreti del panorama musicale italiano per la sua voce unica e per il suo carisma, ma nella sua lunghissima carriera è stata anche attrice e conduttrice televisiva. In oltre 60 anni ha pubblicato più di 100 tra album e raccolte, arrivando a vendere circa 55 milioni di dischi.

Ornella Vanoni e Varese

La cantante nel 2011 era stata Varese, per la presentazione della sua biografia “Una bellissima ragazza” e, intervistata da mauro della Porta Raffo aveva ricordato gli anni passati in città: «In questa città mi trasferii con i miei genitori, da bambina, durante la guerra. Ho dei bei ricordi, c’erano i miei cugini e mi divertivo tanto, andavamo alla drogheria Tibiletti».

Ornella Vanoni: “A Varese ho trascorso la mia infanzia”

Pubblicato il 21 Novembre 2025
