Il 23 maggio open day dell’Università degli Studi di Milano

Le aspiranti matricole potranno raccogliere informazioni su corsi, servizi e strutture dell’Ateneo, conoscere dettagli sui percorsi formativi offerti e partecipare a workshop, lezioni e laboratori tematici.

Gli stand informativi saranno collocati nel Cortile d’Onore, mentre nelle aule didattiche sarà possibile assistere alle presentazioni delle diverse Facoltà e Scuole, trasmesse anche in streaming.

Alle 9.30, in Aula Magna, la rettrice Marina Brambilla darà il benvenuto agli studenti; seguiranno alcune testimonianze di laureati dell’ateneo.

Nei cortili della sede centrale di via Festa del Perdono, 7 saranno presenti per tutto il giorno gli stand delle diverse Aree disciplinari con i loro 82 corsi di laurea triennali e magistrali a ciclo unico, dove si potranno incontrare docenti e studenti di ogni corso di laurea. Saranno presentiu anche gli stand dei Servizi d’Ateneo con operatori pronti a dare informazioni e rispondere alle domande .

L’accesso sarà consentito solo agli iscritti: registrati alla piattaforma e iscriviti per accedere agli stand.

Per registrarsi: https://cosp.orientamentounimi.it/dettagli_evento.php?id=631&s=1

Questa iscrizione per accedere agli stand permetterà anche di partecipare, nelle diverse aule del Settore didattico, ad attività pratiche, simulazioni di lezioni e laboratori tematici che alcuni corsi di laurea proporranno. Per queste attività non è prevista una prenotazione del posto: saranno eventi ad accesso libero riservate ai futuri studenti fino ad esaurimento dei posti.

La presentazione dei corsi

In contemporanea, nelle aule principali, si potranno seguire le presentazioni delle aree disciplinari, che saranno trasmesse anche in streaming.

I genitori e gli eventuali accompagnatori, se registrati, saranno ammessi agli stand, mentre le presentazioni nelle aule e le attività pratiche sono riservate ai futuri studenti.

Gli studenti presenti potranno ricevere un attestato di partecipazione, che sarà scaricabile dalla propria pagina personale del sito dopo la compilazione del questionario final

Programma Open Day 2026