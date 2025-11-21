Varese News

Palazzo Lombardia, da domenica si pattina sul ghiaccio a Milano

Piazza Città di Lombardia si trasforma in un luogo di festa con la tradizionale pista di ghiaccio: appuntamento fisso delle festività milanesi e simbolo dell’inverno in città

Anche quest’anno Palazzo Lombardia si prepara a trasformarsi in un vero e proprio villaggio natalizio con l’apertura della tradizionale pista di pattinaggio sul ghiaccio, attiva da domenica 23 novembre 2025 fino al 18 gennaio 2026. L’obiettivo è ambizioso: superare le oltre 40.000 presenze registrate nella scorsa edizione.

Piazza Città di Lombardia si fa “bianca”

La piazza coperta più grande d’Europa ospiterà nuovamente l’impianto sportivo che ogni anno attira famiglie, gruppi di amici e appassionati di ogni età. Un’area di svago e festa che diventa anche occasione per immergersi nella magia del Natale, nel cuore del capoluogo lombardo.

Inaugurazione con ingresso gratuito

Giovedì 27 novembre alle ore 18 è prevista la cerimonia ufficiale di inaugurazione delle iniziative natalizie promosse da Regione Lombardia, alla presenza del presidente Attilio Fontana. Per l’occasione, l’accesso alla pista sarà gratuito fino alle ore 21.

Info pratiche e orari

La pista rimarrà aperta per tutto il periodo delle festività con orari aggiornati disponibili sul sito ufficiale 02ice.com.

Pubblicato il 21 Novembre 2025
