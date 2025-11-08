Polizia locale, “A Busto Arsizio assunti 13 nuovi agenti e in arrivo ufficiali”
Il Segretario DiCCAP/Sulpm di Varese città e Provincia di Varese Alex Conte interviene sullo stato del comando cittadino, “realtà inaspettatamente positiva“
Una realtà «inaspettatamente positiva» e con l’arrivo imminente di importanti aliquote di rinforzo causa assunzioni. È la fotografia che fa del comando di Polizia locale di Busto Arsizio il segretario DiCCAP/Sulpm di Varese città e Provincia di Varese, Alex Conte che fa il punto in una nota.
«La scomparsa di Simone Re, figura di spicco del Sulpm a Busto Arsizio, ha rappresentato una perdita significativa per il Sindacato, che ha giustamente subito un momento di riflessione. Simone era un individuo ineguagliabile, e desidero iniziare questa mia con un tributo alla sua memoria», spiega il sindacalista.
«Martedì ho avuto l’opportunità di visitare il Comando di Busto Arsizio e, in linea con le norme di correttezza, ritengo opportuno condividere alcune osservazioni. È innegabile che la nostra categoria stia attraversando un periodo di difficoltà. Attendiamo una riforma dal 1986 e, nonostante le promesse ricevute da entrambe le sponde politiche, non si sono verificati cambiamenti significativi. Anzi, quest’anno è stato confermato che la Polizia Locale non rientra tra le categorie usuranti. È piuttosto singolare osservare agenti di quasi 70 anni in servizio in moto, soprattutto in condizioni meteorologiche avverse. Tuttavia, devo ammettere che a Busto Arsizio ho riscontrato una realtà inaspettatamente positiva», aggiunge Conte.
«Ho trovato un Comando giovane, con numerosi agenti nuovi, motivati e pieni di entusiasmo. Ho avuto modo di confrontarmi anche con altri agenti e, nella maggioranza, ho percepito un alto livello di motivazione e preparazione. Lo staff di comando si è dimostrato disponibile e collaborativo, e l’amministrazione ha dimostrato un concreto impegno nell’investire nel Comando. L’assunzione di 13 nuovi agenti, l’arrivo imminente di altri ufficiali, la presenza di un nucleo di istruttori pronti a formare i colleghi e la pianificazione di miglioramenti e investimenti strutturali per la caserma sono elementi che mi hanno positivamente colpito. Ovviamente, esistono ancora margini di miglioramento. Tuttavia, con l’occhio critico del sindacato di categoria, credo che ci siano tutte le premesse per creare un Comando all’avanguardia», conclude il Segretario Sulpm.
