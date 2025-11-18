Presentato a Germignaga il volume “La rivoluzione (tradita) del referendum sull’acqua”

Si è svolta nei giorni scorsi, alla Colonia Elioterapica di Germignaga, la presentazione del libro di Alessandro Franzetti “La Rivoluzione (tradita) del referendum sull’acqua”, edito da Pietro Macchione. L’incontro ha richiamato un pubblico numeroso e la presenza di diverse autorità.

Alla serata sono intervenuti monsignor Carlo Azzimonti, moderator curiae e vicario episcopale per gli Affari Generali dell’Arcidiocesi di Milano; Marco Fazio, docente di Storia dell’Arte e sindaco di Germignaga dal 2014; e Giulio Mauro Facchetti, professore ordinario di Glottologia e Linguistica, coordinatore del corso di laurea magistrale in Linguaggi e Competenze per la Formazione e del Dottorato in Diritto e Scienze Umane presso l’Università degli Studi dell’Insubria. A moderare l’incontro è stato il giornalista Alberto Comuzzi, direttore di VareseInLuce.

Nel suo intervento, monsignor Azzimonti ha richiamato l’Enciclica Laudato Si di Papa Francesco, ribadendo come l’acqua rappresenti, per la Chiesa, un bene primario da garantire a tutti. Ha inoltre affrontato il tema dell’evangelizzazione su questioni di interesse pubblico. Marco Fazio ha posto l’accento sulle differenze tra Comunicazione Pubblica e Propaganda, evidenziando come l’approccio semiotico utilizzato da Franzetti nel libro possa trovare applicazione anche nell’analisi delle opere d’arte. Giulio Mauro Facchetti ha invece illustrato la campagna referendaria del 2011, soffermandosi sui manifesti elettorali dedicati all’acqua bene comune dal punto di vista linguistico e semiotico.

Alessandro Franzetti, intervenendo a sua volta, ha ringraziato i relatori, l’editore, le autorità e il pubblico presente. Ha spiegato di aver scelto il tema – sviluppato a partire dalla sua tesi di dottorato – per il suo forte interesse verso i temi di rilevanza pubblica e per la lunga passione per gli strumenti referendari. Laureato magistrale in Teorie della Comunicazione con lode e dottore di ricerca in Diritto e Scienze Umane all’Università dell’Insubria, Franzetti è attivo da oltre vent’anni come comunicatore e organizzatore di iniziative culturali ed è stato presidente del Consiglio Comunale di Luino.

Al termine dell’incontro il pubblico ha potuto acquistare il volume. Tra le autorità presenti figuravano il sindaco di Luino, Enrico Bianchi; il sindaco di Cuveglio, Giorgio Piccolo; il sindaco di Brezzo di Bedero, Daniele Boldrini; il sindaco di Porto Valtravaglia, Ermes Colombaroli; il sindaco di Porto Ceresio, Marco Prestifilippo; e l’onorevole Andrea Pellicini.

(Foto di Marina Perozzi)