Pro Patria in cerca di punti pesanti al ”Rocco” di Trieste

La Pro Patria è attesa dalla delicata sfida del “Nereo Rocco” di Trieste contro la squadra allenata da mister Attilio Tesser. L’inizio della gara, valida per la quindicesima giornata del Girone A di Serie C, è previsto per le 20.30 di venerdì 28 novembre. I tigrotti vanno a Trieste con l’obiettivo di dare continuità alla preziosa vittoria ottenuta venerdì scorso nella sfida salvezza contro la Pergolettese.

Un risultato positivo permetterebbe ai biancoblù di mantenere invariato o aumentare il distacco dalla Triestina, attualmente ferma a quota -8, ovvero 20 punti in meno rispetto ai tigrotti, a causa della pesantissima penalizzazione di 23 punti. Il successo contro la Pergolettese hanno permesso ai tigrotti di salire a quota 12, la stessa della Virtus Verona, riducendo il divario rispetto alle squadre che li precedono. La zona salvezza dista ora soltanto due lunghezze, anche grazie a una classifica molto corta.

Dall’altra parte, la squadra di casa è alla ricerca disperata di punti per provare a inseguire il miracolo salvezza. Gli alabardati stanno attraversando un periodo particolarmente complicato dal punto di vista dei risultati: la vittoria manca da 8 gare, l’ultima gioia risale al 28 settembre, con il 3-0 sul Renate. Nel frattempo la società biancorossa ha deciso di cambiare la guida tecnica sostituendo, Geppino Marino dopo il pareggio contro la Pergolettese e richiamando l’esperto Attilio Tesser, che già l’anno scorso era riuscito a salvare la squadra superando il Caldiero Terme nei playout. Al momento, però, la cura del tecnico non sta portando i frutti attesi, perché nelle prime cinque partite del nuovo ciclo sono arrivate tre sconfitte e due pareggi.

Il tecnico originario di Montebelluna è alla sua quarta esperienza sulla panchina della Triestina: la prima tra il 2003 e il 2005 in Serie B, la seconda nella stagione 2023-24, la terza lo scorso anno e ora quella attuale. La gara contro la Pro Patria sarà la sua panchina numero 153 con gli alabardati: nelle precedenti 152 ha raccolto 59 vittorie, 44 pareggi e 49 sconfitte.

La Triestina può contare su giocatori di grande esperienza a partire dal capitano Artur Ionita, che in carriera può vantare 210 presenze e 14 reti in Serie A con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. È a Trieste dal 30 gennaio 2025 e, tra stagione regolare e playout ha totalizzato 26 presenze e 6 gol. Il miglior marcatore della formazione di casa è Teoman Gunduz, centrocampista ventunenne che ha raccolto un bottino di 4 reti e 2 assist. Il giocatore della nazionale U19 turca è tornato a Trieste dopo il prestito al Lecco, esperienza sfortunata a causa di un infortunio al crociato che lo ha costretto a saltare gran parte della stagione, limitandolo a 10 presenze. Nella sua prima esperienza in alabardato aveva disputato 12 gare, segnando 2 reti.

La Pro Patria ritroverà una vecchia conoscenza come Andrea Moretti, difensore centrale che ha trascorso a Busto Arsizio la stagione 2023-24 durante la quale ha disputato 40 partite tra campionato e coppa totalizzando ben 4 gol e un assist. L’anno successivo è approdato prima alla Triestina, per poi essere girato in prestito al Pontedera nel gennaio 2025, mentre quest’anno è tornato in Friuli-Venezia-Giulia, dove finora ha giocato 14 partite segnando anche un gol, quello nella vittoria per 2-1 contro il Lumezzane. Il difensore classe 2002 in queste prime 14 giornate è sempre stato una pedina inamovibile sia per Marino che per Tesser, infatti ha giocato tutte le partite senza essere mai sostituito.

Un altro ex di turno è l’attaccante biancoblu Simone Andrea Ganz, che ha vestito la maglia biancorossa nella stagione 2022-2023, collezionando 23 presenze e 4 reti.

Nella scorsa stagione tra le due compagini si verificò uno 0-0 all’andata e una vittoria per 1-0 degli alabardati nella gara del “Nereo Rocco”.

DIRETTAVN

La partita del “Rocco” sarà raccontata come di consueto in diretta da VareseNews attraverso un liveblog già disponibile dal giovedì con il sondaggio-pronostico. Poi dalle 20 circa il racconto puntuale sul match. Lo trovate CLICCANDO QUI.

SERIE C GIRONE A

PROGRAMMA (15° giornata): TRIESTINA – PRO PATRIA, Lumezzane – Novara, Renate – Arzignano, Ospitaletto – Virtus Verona, Pergolettese – Albinoleffe, Alcione – Trento, Inter U23 – Pro Vercelli, Vicenza – Lecco, Dolomiti Bellunesi – Giana Erminio, Cittadella – Union Brescia.

CLASSIFICA: Vicenza 39, Lecco 30, Union Brescia 29, Cittadella 27, Inter U23 25, Alcione 24, Pro Vercelli 22, Trento e Renate 20, Giana Erminio 19, Novara 18, Albinoleffe e Lumezzane 16, Ospitaletto, Arzignano e Dolomiti Bellunesi 14, Pergolettese 13, PRO PATRIA e Virtus Verona 12, Triestina -8.