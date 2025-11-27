Quali servizi e strutture per la terza età? Ne parliamo a La Materia del Giorno con il direttore di Fondazione Molina

Rsa, Rsa aperta, centro diurno, centro Alzheimer, assistenza domiciliare: quale offerta per la terza e la quarta età? Ne parliamo con il direttore generale della Fondazione Molina di Varese Carlo Nicora alla materia del Giorno oggi giovedì 27 novembre. Alle ore 16 il dottor Nicora, che vanta anche una lunghissima esperienza in campo sanitario, racconta bel sistema socio assistenziale con l’offerta plurima e come accedere ai diversi servizi.

La Fondazione Molina quest’anno compie 150 anni di servizi alla città di varese, un’offerta che è stata capace di adattarsi alle esigenze differenti e alle necessità della popolazione. Oggi., con un quarto di residenti over 65 e una complessità assistenziale crescete, il Molina si presenta in modo flessibile per continuare a svolgere il suo ruolo di supporto alla città.

Ne parleremo alle ore 16 a La Materia del Giorno.