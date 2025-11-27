Quali servizi e strutture per la terza età? Ne parliamo a La Materia del Giorno con il direttore di Fondazione Molina
Ospite di giovedì 27 novembre alle ore 16 il dottor Carlo Nicora alla guida della Fondazione che da 150 anni si occupa degli anziani della città di Varese
Rsa, Rsa aperta, centro diurno, centro Alzheimer, assistenza domiciliare: quale offerta per la terza e la quarta età? Ne parliamo con il direttore generale della Fondazione Molina di Varese Carlo Nicora alla materia del Giorno oggi giovedì 27 novembre. Alle ore 16 il dottor Nicora, che vanta anche una lunghissima esperienza in campo sanitario, racconta bel sistema socio assistenziale con l’offerta plurima e come accedere ai diversi servizi.
La Fondazione Molina quest’anno compie 150 anni di servizi alla città di varese, un’offerta che è stata capace di adattarsi alle esigenze differenti e alle necessità della popolazione. Oggi., con un quarto di residenti over 65 e una complessità assistenziale crescete, il Molina si presenta in modo flessibile per continuare a svolgere il suo ruolo di supporto alla città.
Ne parleremo alle ore 16 a La Materia del Giorno.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.