Varese News

Salute

Quali servizi e strutture per la terza età? Ne parliamo a La Materia del Giorno con il direttore di Fondazione Molina

Ospite di giovedì 27 novembre alle ore 16 il dottor Carlo Nicora alla guida della Fondazione che da 150 anni si occupa degli anziani della città di Varese

Nuovo direttore generale Carlo Nicora

Rsa, Rsa aperta, centro diurno, centro Alzheimer, assistenza domiciliare: quale offerta per la terza e la quarta età? Ne parliamo con il direttore generale della Fondazione Molina di Varese Carlo Nicora alla materia del Giorno oggi giovedì 27 novembre. Alle ore 16 il dottor Nicora, che vanta anche una lunghissima esperienza in campo sanitario, racconta bel sistema socio assistenziale con l’offerta plurima e come accedere ai diversi servizi.

La Fondazione Molina quest’anno compie 150 anni di servizi alla città di varese, un’offerta che è stata capace di adattarsi alle esigenze differenti e alle necessità della popolazione. Oggi., con un quarto di residenti over 65 e una complessità assistenziale crescete, il Molina si presenta in modo flessibile per continuare a svolgere il suo ruolo di supporto alla città.

Ne parleremo alle ore 16 a La Materia del Giorno.

Tutti gli eventi

di novembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 27 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.