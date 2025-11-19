Restaurato a Leggiuno lo storico lavatoio “del Funtanun”

L’acqua è tornata a scorrere nel lavatoio storico di Leggiuno, riportando voce e movimento a uno dei luoghi identitari del paese sul Lago Maggiore.

In Via Leonardo Riva, dopo anni di attesa, un intervento mirato di restauro ha permesso di ridare piena funzionalità al sistema idrico e di recuperare la struttura del vecchio lavatoio, risalente al 1913 e conosciuto in paese come “il Funtanun”.

Il lavoro ha restituito integrità architettonica agli elementi originari, valorizzandoli senza stravolgerli. Sono stati sistemati l’impianto idrico e le componenti che regolano il flusso dell’acqua, riportando il lavatoio alla sua funzione storica. Un intervento che segna «un passaggio importante nel percorso verso il recupero completo di questo bene comune».

Terminato l’intervento, l’Amministrazione comunale ha voluto esprime la propria «gratitudine agli Amici del Funtanun, che negli anni hanno continuato a prendersi cura del luogo», mantenendone vivo il significato.