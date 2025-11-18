Sabato si accende il Natale a Busto Arsizio
Sabato la "parata" per le vie del centro per dare il via alla stagione natalizia. Agesp Energia contribuisce con una speciale installazione
Si accende il Natale a Busto Arsizio promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto del Commercio, Ascom Busto, Comitato Commercianti Centro Cittadino. Il comitato promotore prepara un ricco carnet di iniziative per festeggiare la ricorrenza: la manifestazione verrà non solo simbolicamente aperta sabato 22 novembre dalla grande parata per le vie del centro che accompagnerà la popolazione verso le tante iniziative inserite nel cartellone (la foto si riferisce al Natale 2024).
Uno dei punti di attrazione sarà costituito dalla nuova installazione luminosa realizzata grazie all’impegno di AGESP Energia. “Vogliamo esserci, vogliamo far sentire l’attenzione della nostra azienda nei confronti del territorio cui appartiene” ha sottolineato il presidente di Agesp Energia, Paolo Montani.
L’installazione sarà collocata in via Milano, accanto alla casetta di Babbo Natale, e offrirà una postazione ideale per scattare
fotografie e selfie a ricordo del Natale bustocco.
Agesp supporta la manifestazione in tutto il variegato carnet ma in particolare – oltre alla citata installazione luminosa – offrirà il
rinfresco al termine del concerto di Natale e di Capodanno in programma l’11 dicembre e il 1° gennaio 2026. «È un ideale incontro con la nostra comunità di riferimento – ha continuato il presidente –Agesp è una realtà ben radicata sul territorio, una presenza affidabile e familiare non soltanto per le forniture di luce, gas e teleriscaldamento ma anche come realtà attenta e propositiva.Agesp vuole rimanere al fianco delle famiglie anche in occasione delle festività di fine anno e contribuire alla valorizzazione dell’indotto perché il Natale di Busto è un grande occasione di promozione del territorio e del commercio. Basti pensare che l’anno scorso ha fatto registrare oltre mezzo milione di presenze».
«La nostra azienda – ha aggiunto l’amministratore delegato di Agesp Energie, Emanuele Degni – ogni giorno e con servizi sempre
nuovi e innovativi è al fianco delle famiglie del territorio per soddisfare le loro necessità in tema di riscaldamento e di illuminazione: è molto più di un gesto simbolico, da parte nostra, quello di accendere anche il calore e la luce del Natale di Busto Arsizio».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.