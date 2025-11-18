Sabato si accende il Natale a Busto Arsizio

Si accende il Natale a Busto Arsizio promosso dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il Distretto del Commercio, Ascom Busto, Comitato Commercianti Centro Cittadino. Il comitato promotore prepara un ricco carnet di iniziative per festeggiare la ricorrenza: la manifestazione verrà non solo simbolicamente aperta sabato 22 novembre dalla grande parata per le vie del centro che accompagnerà la popolazione verso le tante iniziative inserite nel cartellone (la foto si riferisce al Natale 2024).

Uno dei punti di attrazione sarà costituito dalla nuova installazione luminosa realizzata grazie all’impegno di AGESP Energia. “Vogliamo esserci, vogliamo far sentire l’attenzione della nostra azienda nei confronti del territorio cui appartiene” ha sottolineato il presidente di Agesp Energia, Paolo Montani.

L’installazione sarà collocata in via Milano, accanto alla casetta di Babbo Natale, e offrirà una postazione ideale per scattare

fotografie e selfie a ricordo del Natale bustocco.

Agesp supporta la manifestazione in tutto il variegato carnet ma in particolare – oltre alla citata installazione luminosa – offrirà il

rinfresco al termine del concerto di Natale e di Capodanno in programma l’11 dicembre e il 1° gennaio 2026. «È un ideale incontro con la nostra comunità di riferimento – ha continuato il presidente –Agesp è una realtà ben radicata sul territorio, una presenza affidabile e familiare non soltanto per le forniture di luce, gas e teleriscaldamento ma anche come realtà attenta e propositiva.Agesp vuole rimanere al fianco delle famiglie anche in occasione delle festività di fine anno e contribuire alla valorizzazione dell’indotto perché il Natale di Busto è un grande occasione di promozione del territorio e del commercio. Basti pensare che l’anno scorso ha fatto registrare oltre mezzo milione di presenze».

«La nostra azienda – ha aggiunto l’amministratore delegato di Agesp Energie, Emanuele Degni – ogni giorno e con servizi sempre

nuovi e innovativi è al fianco delle famiglie del territorio per soddisfare le loro necessità in tema di riscaldamento e di illuminazione: è molto più di un gesto simbolico, da parte nostra, quello di accendere anche il calore e la luce del Natale di Busto Arsizio».