Screening senologico gratuito a Varese: weekend di prevenzione con la Lilt

Il prossimo weekend a Varese è prevista un’opportunità concreta di prevenzione per le donne.

Sabato 8 e domenica 9 novembre la Lilt, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, organizza un evento di screening senologico gratuito con visite complete e diagnostica immediata.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina in conferenza stampa da Guido Bonoldi, consigliere delegato alla Sanità del Comune di Varese, che ha sottolineato l’importanza dell’impegno della Lilt nella prevenzione. «Presentiamo con molto piacere questa iniziativa per la prevenzione al seno. La caratteristica importante è che vengono offerte visita senologica, ecografia mammaria e, se necessario, anche mammografia per sciogliere eventuali sospetti. Siamo grati alla Lilt per questo impegno costante nella prevenzione», ha dichiarato Bonoldi.

L’assessore ai Servizi Sociali e Welfare Roberto Molinari ha evidenziato come questi momenti siano «Fondamentali sia per sensibilizzare i cittadini sia per mettere a disposizione strumenti diagnostici concreti che possono essere utilizzati dalla popolazione».

Un ruolo chiave nell’iniziativa è quello del Gruppo Gnodi, partner tecnico dell’evento. Come ha spiegato Irene Mesisca, la Lilt può contare sul supporto della loro strumentazione, in particolare di una clinica mobile dove le donne possono ricevere tutte e tre le prestazioni con risultato immediato. «Sosteniamo la Lilt in questo progetto dall’ottobre 2022, è ormai un rapporto consolidato», ha precisato Mesisca.

Cinzia Zaffaroni, responsabile comunicazione della Lilt, insieme alla fiduciaria Valeria Cozzi, ha ricordato come l’impegno dell’associazione nel campo della prevenzione e diagnosi precoce sia di lunga data. «Ringraziamo il Comune che costituisce con noi questa rete. Le donne rispondono bene ed è il terzo anno che siamo a Varese con questo format completo di visita, ecografia e mammografia quando necessaria – ha affermato Zaffaroni – I tumori della mammella non si sono ridotti negli anni, anzi. Tuttavia la diagnosi precoce fa davvero la differenza, permettendo di risolvere l’80% dei casi di tumore mammario».

L’evento è dedicato in particolare alle donne che non rientrano nel programma di screening senologico proposto da ATS, quindi a chi ha meno di 45 anni o più di 74 anni.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Varese ed è organizzata in collaborazione con Senologia al Centro e Lilt Associazione Provinciale di Varese. Il taglio del nastro è previsto per sabato alle 11.30.

Per partecipare è necessario prenotare chiamando il numero 380.8644677, attivo dalle 9 alle 12.