Varese News

Scuola

Scuola, iscrizioni più semplici e meno burocrazia: cosa cambia per famiglie e studenti con il nuovo Ddl Semplificazioni

Una piattaforma unica, più dialogo scuola-famiglia, meno documenti da stampare e un controllo automatico sulla frequenza scolastica: così cambia il rapporto con la scuola

Generico 30 Dec 2024

Niente più file per consegnare documenti cartacei, meno certificati da stampare e più informazioni accessibili in modo diretto e sicuro: con l’approvazione definitiva del Ddl “Semplificazioni economiche” alla Camera, arrivano importanti novità per le famiglie con figli in età scolastica.

Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, punta a rendere la scuola più vicina ai genitori e agli studenti, semplificando la comunicazione e i passaggi burocratici tra scuola e famiglia.

Una piattaforma unica per tutto: si chiama “Famiglie e studenti”

Il cuore della riforma è la nuova piattaforma unica online “Famiglie e studenti”, già sviluppata dal Ministero. Le scuole potranno accedere direttamente ai dati e ai documenti necessari per le iscrizioni, senza più richiedere alle famiglie la presentazione di certificati cartacei o documentazione aggiuntiva.

Il cambiamento riguarda in particolare le fasi di passaggio tra i cicli scolastici: dalla primaria alla secondaria di primo grado e poi a quella di secondo grado. In questi casi, le famiglie non dovranno più fornire documentazione già presente nelle banche dati scolastiche.

Accesso digitale: chi può vedere cosa?

Il disegno di legge specifica anche chi può accedere alle comunicazioni digitali: per il primo ciclo d’istruzione, l’accesso sarà riservato ai genitori, che potranno utilizzare in modo più sicuro i servizi digitali come il registro elettronico.

Nonostante la digitalizzazione, resta l’invito per gli studenti a continuare a usare il diario cartaceo per annotare impegni, compiti e attività quotidiane: una scelta che coniuga innovazione e tradizione.

Stop ai controlli sulle frequenze: ci pensa l’ANIST

Un’altra importante semplificazione riguarda la verifica dell’iscrizione e della frequenza scolastica: la legge elimina la procedura finora richiesta per attestare questi dati, grazie all’operatività completa dell’ANIST, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione.

Con questo strumento digitale, le scuole e le autorità potranno verificare in tempo reale la presenza e il percorso scolastico degli studenti, migliorando il monitoraggio dei casi a rischio di dispersione scolastica.

Valditara: “Una scuola più semplice e più vicina alle famiglie”

Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato con soddisfazione l’approvazione del Ddl: «Con questo provvedimento compiamo un ulteriore passo verso una scuola più semplice e vicina alle famiglie e agli studenti. La piattaforma unica semplificherà le procedure di iscrizione, eliminando la necessità per le famiglie di produrre la documentazione per il passaggio da primaria a medie e da queste alle superiori. Vogliamo al contempo che i nostri ragazzi continuino ad utilizzare il diario cartaceo per annotare le attività quotidiane, mentre i genitori potranno accedere con maggiore sicurezza al registro elettronico. L’ANIST inoltre garantirà un controllo immediato e aggiornato delle iscrizioni e della frequenza scolastica, facilitando anche il monitoraggio dei casi a rischio di dispersione».

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.