Scuola, iscrizioni più semplici e meno burocrazia: cosa cambia per famiglie e studenti con il nuovo Ddl Semplificazioni
Una piattaforma unica, più dialogo scuola-famiglia, meno documenti da stampare e un controllo automatico sulla frequenza scolastica: così cambia il rapporto con la scuola
Niente più file per consegnare documenti cartacei, meno certificati da stampare e più informazioni accessibili in modo diretto e sicuro: con l’approvazione definitiva del Ddl “Semplificazioni economiche” alla Camera, arrivano importanti novità per le famiglie con figli in età scolastica.
Il provvedimento, fortemente voluto dal Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, punta a rendere la scuola più vicina ai genitori e agli studenti, semplificando la comunicazione e i passaggi burocratici tra scuola e famiglia.
Una piattaforma unica per tutto: si chiama “Famiglie e studenti”
Il cuore della riforma è la nuova piattaforma unica online “Famiglie e studenti”, già sviluppata dal Ministero. Le scuole potranno accedere direttamente ai dati e ai documenti necessari per le iscrizioni, senza più richiedere alle famiglie la presentazione di certificati cartacei o documentazione aggiuntiva.
Il cambiamento riguarda in particolare le fasi di passaggio tra i cicli scolastici: dalla primaria alla secondaria di primo grado e poi a quella di secondo grado. In questi casi, le famiglie non dovranno più fornire documentazione già presente nelle banche dati scolastiche.
Accesso digitale: chi può vedere cosa?
Il disegno di legge specifica anche chi può accedere alle comunicazioni digitali: per il primo ciclo d’istruzione, l’accesso sarà riservato ai genitori, che potranno utilizzare in modo più sicuro i servizi digitali come il registro elettronico.
Nonostante la digitalizzazione, resta l’invito per gli studenti a continuare a usare il diario cartaceo per annotare impegni, compiti e attività quotidiane: una scelta che coniuga innovazione e tradizione.
Stop ai controlli sulle frequenze: ci pensa l’ANIST
Un’altra importante semplificazione riguarda la verifica dell’iscrizione e della frequenza scolastica: la legge elimina la procedura finora richiesta per attestare questi dati, grazie all’operatività completa dell’ANIST, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione.
Con questo strumento digitale, le scuole e le autorità potranno verificare in tempo reale la presenza e il percorso scolastico degli studenti, migliorando il monitoraggio dei casi a rischio di dispersione scolastica.
Valditara: “Una scuola più semplice e più vicina alle famiglie”
Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha commentato con soddisfazione l’approvazione del Ddl: «Con questo provvedimento compiamo un ulteriore passo verso una scuola più semplice e vicina alle famiglie e agli studenti. La piattaforma unica semplificherà le procedure di iscrizione, eliminando la necessità per le famiglie di produrre la documentazione per il passaggio da primaria a medie e da queste alle superiori. Vogliamo al contempo che i nostri ragazzi continuino ad utilizzare il diario cartaceo per annotare le attività quotidiane, mentre i genitori potranno accedere con maggiore sicurezza al registro elettronico. L’ANIST inoltre garantirà un controllo immediato e aggiornato delle iscrizioni e della frequenza scolastica, facilitando anche il monitoraggio dei casi a rischio di dispersione».
