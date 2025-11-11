Sei un maturando e pensi al futuro? Gioca con “Avanti tutta!” e scopri le tue carte vincenti
Giovedì 27 novembre alle 20.45 una serata a Materia per scoprire il mondo del lavoro divertendosi: Varesenews e Openjobmetis invitano i maturandi a “mettersi in gioco” con un’esperienza unica
Scegliere cosa fare dopo la maturità non è facile, ma può essere anche divertente. Giovedì 27 novembre alle 20.45, a Materia Spazio Libero, Varesenews e Openjobmetis propongono una serata speciale pensata per chi sta per affrontare l’esame di maturità e vuole cominciare ad allenarsi per il futuro.
L’evento si chiama “Avanti tutta! Allena il tuo futuro” e ha un protagonista insolito: un gioco da tavolo. Non un gioco qualsiasi, ma il primo ideato da Openjobmetis per aiutare i giovani a scoprire le proprie competenze e capire come trasformarle in opportunità nel mondo del lavoro.
Durante la serata, i maturandi potranno sedersi al tavolo, sfidarsi e collaborare, imparando – attraverso il gioco – a riflettere su ciò che sanno fare, su cosa li appassiona e su come immaginano il proprio percorso dopo la scuola.
L’obiettivo è semplice: allenare il futuro divertendosi, in un clima leggero e coinvolgente, ma con spunti reali per l’orientamento e la crescita personale.
Hai voglia di metterti in gioco e scoprire il tuo futuro divertendoti? Compila il modulo qui sotto per partecipare a “Avanti tutta! Allena il tuo futuro”, la serata dedicata ai maturandi che vogliono esplorare il mondo del lavoro in modo nuovo.
ISCRIVITI QUI
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.
