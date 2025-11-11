Sei un maturando e pensi al futuro? Gioca con “Avanti tutta!” e scopri le tue carte vincenti

Scegliere cosa fare dopo la maturità non è facile, ma può essere anche divertente. Giovedì 27 novembre alle 20.45, a Materia Spazio Libero, Varesenews e Openjobmetis propongono una serata speciale pensata per chi sta per affrontare l’esame di maturità e vuole cominciare ad allenarsi per il futuro.

L’evento si chiama “Avanti tutta! Allena il tuo futuro” e ha un protagonista insolito: un gioco da tavolo. Non un gioco qualsiasi, ma il primo ideato da Openjobmetis per aiutare i giovani a scoprire le proprie competenze e capire come trasformarle in opportunità nel mondo del lavoro.

Durante la serata, i maturandi potranno sedersi al tavolo, sfidarsi e collaborare, imparando – attraverso il gioco – a riflettere su ciò che sanno fare, su cosa li appassiona e su come immaginano il proprio percorso dopo la scuola.

L’obiettivo è semplice: allenare il futuro divertendosi, in un clima leggero e coinvolgente, ma con spunti reali per l’orientamento e la crescita personale.

Hai voglia di metterti in gioco e scoprire il tuo futuro divertendoti? Compila il modulo qui sotto per partecipare a “Avanti tutta! Allena il tuo futuro”, la serata dedicata ai maturandi che vogliono esplorare il mondo del lavoro in modo nuovo.

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro – Castronno.