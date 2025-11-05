Varese News

Tempo Libero

Tempo Libero

Serata teatrale milanese per Terra e Laghi con “John & Yoko”

Il festival teatrale itinerante del Teatro Blu sarà sabato 15 novembre alla Corte Cascina San Pietro di Zibido San Giacomo con lo spettacolo di e con Elena Martelli e Martino Iacchetti e la regia di Bruna S. de Almeida

john & yoko
Spettacoli

15 Novembre 2025

“Pace”! Dire “pace”, oggi, è molto più difficile e complesso di quanto sembri. E’ una parola fuori dal tempo, forse addirittura fuori luogo e fuori contesto, in un momento storico in cui è prepotentemente e di nuovo dominante la cultura della guerra. Una guerra che è sempre più vicina, con massacri di civili innocenti che si moltiplicano l’uno sull’altro, un’incapacità inquietante di aprirsi al dialogo, un ricorrere alle armi ed alla violenza che è ormai un’abitudine disumana accettata e tollerata come unica possibilità.

Di e con Elena Martelli e Martino Iacchetti
Regia Bruna S. de Almeida

Maggiori Informazioni

Organizzato da

5 Novembre 2025

potrebbero interessarti anche

Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.