Settimana della sicurezza dei bambini in auto: l’obiettivo è zero feriti e zero morti

L’obiettivo della Settimana della sicurezza non si esaurisce nei sette giorni di novembre: nelle sedi di Busto Arsizio e Castellanza, le autoscuole BMO promuovono formazione continua e consulenze personalizzate per aiutare i genitori a scegliere, installare e utilizzare correttamente i seggiolini

La prima settimana di novembre è dedicata alla sicurezza dei bambini in auto, un tema di fondamentale importanza per tutte le famiglie.

L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) con lo Studio Cesare Ferrari ed è stata presentata alla Camera dei deputati.

Le Autoscuole BMO – Bustese, Mattioni e Olonia, consapevoli della grande importanza dell’argomento, hanno subito aderito alla campagna che punta a sensibilizzare genitori e automobilisti sull’uso corretto dei sistemi di ritenuta per i più piccoli.

Dati preoccupanti: 29 vittime e quasi 10 mila feriti in un anno

Nel 2024 in Italia si sono registrate 29 vittime e 9.799 feriti tra bambini di età compresa tra 0 e 14 anni a causa di incidenti stradali. Numeri che fanno riflettere, soprattutto considerando che un seggiolino installato e usato correttamente può ridurre fino al 90% il rischio di lesioni gravi.
Durante questa settimana, le autoscuole BMO promuovono incontri informativi e attività di formazione rivolte ai genitori, per diffondere una cultura della sicurezza e dell’attenzione quotidiana.

Cosa dice la legge

La normativa italiana (art. 172 del Codice della Strada) stabilisce l’obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta omologato per tutti i bambini con altezza inferiore a 150 cm.
Dal 1° settembre 2024, l’omologazione di riferimento è la UNECE R129 (i-Size), che garantisce standard di sicurezza più elevati rispetto alla precedente ECE R44. Tuttavia, i seggiolini ECE R44 acquistati prima di quella data possono ancora essere utilizzati.

I consigli per viaggiare sicuri

Gli esperti delle Autoscuole BMO ricordano alcune buone pratiche per la sicurezza in auto:

  • scegliere il seggiolino in base all’altezza del bambino e verificare l’etichetta di omologazione;
  • posizionare il bimbo sui sedili posteriori, preferibilmente nel posto centrale;
  • per i più piccoli, usare la posizione contromarcia il più a lungo possibile (almeno fino a 15 mesi);
  • controllare sempre indicatori verdi, cinture e Top Tether se presenti;
  • niente giacconi o coperte sotto le cinture di sicurezza;
  • mai tenere il bambino in braccio o usare la stessa cintura per adulto e bambino;
  • verificare la scadenza e l’integrità del seggiolino, e sostituirlo dopo un urto;
  • disattivare l’airbag anteriore se il seggiolino è in senso contrario di marcia;
  • attivare le sicure bambini e usare sempre il dispositivo anti-abbandono per i minori di 4 anni.

Un impegno che dura tutto l’anno

L’obiettivo della Settimana della sicurezza non si esaurisce nei sette giorni di novembre: nelle sedi di Busto Arsizio e Castellanza, le autoscuole BMO promuovono formazione continua e consulenze personalizzate per aiutare i genitori a scegliere, installare e utilizzare correttamente i seggiolini.

“La sicurezza dei bambini non è un gesto occasionale, ma un’abitudine da costruire ogni giorno”, ricordano gli istruttori del gruppo BMO.

Autoscuola Bustese
via Rimembranze 50, Busto Arsizio
Tel. 0331628190
Cell. 3358220752
Orari
da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12 e dalle 15.15 alle 20
Sabato dalle 9.30 alle 12.30
Come raggiungere l’autoscuola
Autoscuola Mattioni
via Treviglio 15, Busto Arsizio
Tel. 0331636257
Cell. 3358249251
Orari
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30
Sabato dalle 10 alle 12
Come raggiungere l’autoscuola
Autoscuola Olonia
piazza Castegnate 15, Castellanza
Tel. 0331503083
Cell. 3282707629
Orari
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30
Sabato dalle 9.30 alle 12
Come raggiungere l’autoscuola

Pubblicato il 07 Novembre 2025
