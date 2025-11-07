Settimana della sicurezza dei bambini in auto: l’obiettivo è zero feriti e zero morti
L’obiettivo della Settimana della sicurezza non si esaurisce nei sette giorni di novembre: nelle sedi di Busto Arsizio e Castellanza, le autoscuole BMO promuovono formazione continua e consulenze personalizzate per aiutare i genitori a scegliere, installare e utilizzare correttamente i seggiolini
La prima settimana di novembre è dedicata alla sicurezza dei bambini in auto, un tema di fondamentale importanza per tutte le famiglie.
L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) con lo Studio Cesare Ferrari ed è stata presentata alla Camera dei deputati.
Le Autoscuole BMO – Bustese, Mattioni e Olonia, consapevoli della grande importanza dell’argomento, hanno subito aderito alla campagna che punta a sensibilizzare genitori e automobilisti sull’uso corretto dei sistemi di ritenuta per i più piccoli.
Dati preoccupanti: 29 vittime e quasi 10 mila feriti in un anno
Nel 2024 in Italia si sono registrate 29 vittime e 9.799 feriti tra bambini di età compresa tra 0 e 14 anni a causa di incidenti stradali. Numeri che fanno riflettere, soprattutto considerando che un seggiolino installato e usato correttamente può ridurre fino al 90% il rischio di lesioni gravi.
Durante questa settimana, le autoscuole BMO promuovono incontri informativi e attività di formazione rivolte ai genitori, per diffondere una cultura della sicurezza e dell’attenzione quotidiana.
Cosa dice la legge
La normativa italiana (art. 172 del Codice della Strada) stabilisce l’obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta omologato per tutti i bambini con altezza inferiore a 150 cm.
Dal 1° settembre 2024, l’omologazione di riferimento è la UNECE R129 (i-Size), che garantisce standard di sicurezza più elevati rispetto alla precedente ECE R44. Tuttavia, i seggiolini ECE R44 acquistati prima di quella data possono ancora essere utilizzati.
I consigli per viaggiare sicuri
Gli esperti delle Autoscuole BMO ricordano alcune buone pratiche per la sicurezza in auto:
- scegliere il seggiolino in base all’altezza del bambino e verificare l’etichetta di omologazione;
- posizionare il bimbo sui sedili posteriori, preferibilmente nel posto centrale;
- per i più piccoli, usare la posizione contromarcia il più a lungo possibile (almeno fino a 15 mesi);
- controllare sempre indicatori verdi, cinture e Top Tether se presenti;
- niente giacconi o coperte sotto le cinture di sicurezza;
- mai tenere il bambino in braccio o usare la stessa cintura per adulto e bambino;
- verificare la scadenza e l’integrità del seggiolino, e sostituirlo dopo un urto;
- disattivare l’airbag anteriore se il seggiolino è in senso contrario di marcia;
- attivare le sicure bambini e usare sempre il dispositivo anti-abbandono per i minori di 4 anni.
Un impegno che dura tutto l’anno
L’obiettivo della Settimana della sicurezza non si esaurisce nei sette giorni di novembre: nelle sedi di Busto Arsizio e Castellanza, le autoscuole BMO promuovono formazione continua e consulenze personalizzate per aiutare i genitori a scegliere, installare e utilizzare correttamente i seggiolini.
“La sicurezza dei bambini non è un gesto occasionale, ma un’abitudine da costruire ogni giorno”, ricordano gli istruttori del gruppo BMO.
Autoscuola Bustese
via Rimembranze 50, Busto Arsizio
Tel. 0331628190
Cell. 3358220752
Orari
da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12 e dalle 15.15 alle 20
Sabato dalle 9.30 alle 12.30
Come raggiungere l’autoscuola
——————–
Autoscuola Mattioni
via Treviglio 15, Busto Arsizio
Tel. 0331636257
Cell. 3358249251
Orari
da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30
Sabato dalle 10 alle 12
Come raggiungere l’autoscuola
——————–
Autoscuola Olonia
piazza Castegnate 15, Castellanza
Tel. 0331503083
Cell. 3282707629
Orari
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30
Sabato dalle 9.30 alle 12
Come raggiungere l’autoscuola
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.