Settimana della sicurezza dei bambini in auto: l’obiettivo è zero feriti e zero morti

La prima settimana di novembre è dedicata alla sicurezza dei bambini in auto, un tema di fondamentale importanza per tutte le famiglie.

L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica (UNASCA) con lo Studio Cesare Ferrari ed è stata presentata alla Camera dei deputati.

Le Autoscuole BMO – Bustese, Mattioni e Olonia, consapevoli della grande importanza dell’argomento, hanno subito aderito alla campagna che punta a sensibilizzare genitori e automobilisti sull’uso corretto dei sistemi di ritenuta per i più piccoli.

Dati preoccupanti: 29 vittime e quasi 10 mila feriti in un anno

Nel 2024 in Italia si sono registrate 29 vittime e 9.799 feriti tra bambini di età compresa tra 0 e 14 anni a causa di incidenti stradali. Numeri che fanno riflettere, soprattutto considerando che un seggiolino installato e usato correttamente può ridurre fino al 90% il rischio di lesioni gravi.

Durante questa settimana, le autoscuole BMO promuovono incontri informativi e attività di formazione rivolte ai genitori, per diffondere una cultura della sicurezza e dell’attenzione quotidiana.

Cosa dice la legge

La normativa italiana (art. 172 del Codice della Strada) stabilisce l’obbligo di utilizzare un sistema di ritenuta omologato per tutti i bambini con altezza inferiore a 150 cm.

Dal 1° settembre 2024, l’omologazione di riferimento è la UNECE R129 (i-Size), che garantisce standard di sicurezza più elevati rispetto alla precedente ECE R44. Tuttavia, i seggiolini ECE R44 acquistati prima di quella data possono ancora essere utilizzati.

I consigli per viaggiare sicuri

Gli esperti delle Autoscuole BMO ricordano alcune buone pratiche per la sicurezza in auto:

scegliere il seggiolino in base all’altezza del bambino e verificare l’etichetta di omologazione;

e verificare l’etichetta di omologazione; posizionare il bimbo sui sedili posteriori , preferibilmente nel posto centrale;

, preferibilmente nel posto centrale; per i più piccoli, usare la posizione contromarcia il più a lungo possibile (almeno fino a 15 mesi);

il più a lungo possibile (almeno fino a 15 mesi); controllare sempre indicatori verdi, cinture e Top Tether se presenti;

se presenti; niente giacconi o coperte sotto le cinture di sicurezza;

di sicurezza; mai tenere il bambino in braccio o usare la stessa cintura per adulto e bambino;

o usare la stessa cintura per adulto e bambino; verificare la scadenza e l’integrità del seggiolino , e sostituirlo dopo un urto;

, e sostituirlo dopo un urto; disattivare l’ airbag anteriore se il seggiolino è in senso contrario di marcia;

se il seggiolino è in senso contrario di marcia; attivare le sicure bambini e usare sempre il dispositivo anti-abbandono per i minori di 4 anni.

Un impegno che dura tutto l’anno

L’obiettivo della Settimana della sicurezza non si esaurisce nei sette giorni di novembre: nelle sedi di Busto Arsizio e Castellanza, le autoscuole BMO promuovono formazione continua e consulenze personalizzate per aiutare i genitori a scegliere, installare e utilizzare correttamente i seggiolini.

“La sicurezza dei bambini non è un gesto occasionale, ma un’abitudine da costruire ogni giorno”, ricordano gli istruttori del gruppo BMO.

Autoscuola Bustese

via Rimembranze 50, Busto Arsizio

Tel. 0331628190

Cell. 3358220752

Orari

da lunedì a venerdì dalle 9.15 alle 12 e dalle 15.15 alle 20

Sabato dalle 9.30 alle 12.30

——————–

Autoscuola Mattioni

via Treviglio 15, Busto Arsizio

Tel. 0331636257

Cell. 3358249251

Orari

da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.30

Sabato dalle 10 alle 12

——————–

Autoscuola Olonia

piazza Castegnate 15, Castellanza

Tel. 0331503083

Cell. 3282707629

Orari

da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 12