Somma Lombardo celebra la Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate

A Somma Lombardo si sono svolte questa mattina le celebrazioni della Giornata dell’Unità d’Italia e delle Forze Armate.

La commemorazione è iniziata con la deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai Caduti delle frazioni di Mezzana, Maddalena, Case Nuove e Coarezza, un gesto semplice ma carico di significato, nel segno del ricordo e della gratitudine verso i caduti.

Successivamente, i partecipanti si sono riuniti in città per la messa in basilica, presieduta dal prevosto don Paolo Fumagalli, che durante l’omelia ha richiamato il valore della pace e dell’unità, sottolineando come la memoria delle guerre debba essere monito e impegno per il presente.

La cerimonia è poi proseguita in municipio, dove il sindaco Stefano Bellaria ha tenuto il discorso ufficiale, ricordando il significato della ricorrenza e ringraziando le Forze Armate e i volontari che ogni giorno si mettono al servizio della collettività.

Il momento conclusivo si è svolto in piazza Publio Cornelio Scipione, di fronte al monumento ai caduti, dove si è tenuto il corteo accompagnato dal Corpo musicale “La Cittadina”.

Alla celebrazione erano presenti, oltre alle autorità civili e religiose, i rappresentanti della Protezione civile, dell’Associazione nazionale Carabinieri, degli Alpini, dell’Associazione Combattenti e Reduci, e numerosi cittadini che hanno voluto partecipare per onorare il valore e il sacrificio di chi ha servito la patria.