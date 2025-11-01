Varese News

Successo a Busto Arsizio per la seconda edizione della “Villa Stregata”

Oltre duecento visitatori, tra adulti e bambini, hanno partecipato all’evento di Halloween organizzato dalla Comunità disabili “Villa Comerio”

Nonostante il maltempo che ha accompagnato il pomeriggio del 31 ottobre, la seconda edizione de “La Villa Stregata” ha riscosso un grande successo. La Comunità disabili “Villa Comerio” di via Palestro a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Codess Sociale, ha accolto oltre duecento visitatori, tra grandi e piccini, offrendo un’esperienza suggestiva e coinvolgente.

Coloro che hanno avuto il “coraggio” di varcare il cancello del CSS “Villa Comerio” si sono potuti “spaventare” con l’allestimento sotterraneo tutto a tema Halloween, nella cantina della Comunità, e con quello realizzato nel giardino. Inoltre, è stato proposto un laboratorio creativo e, oltre a caramelle e cioccolatini per tutti, anche tè caldo e biscotti.

«Abbiamo creato gli allestimenti con materiali poveri e di recupero» sostengono le educatrici professionali della Comunità, dott.ssa Chiara Rinaldi e dott.ssa Martina Dall’Amico, «creando dei laboratori creativi rivolti ai dieci utenti che vivono nella Comunità di “Villa Comerio”, rendendo così anche i ragazzi e le ragazze partecipi, non solo del momento di festa rivolta al territorio».

«Siamo davvero felici del risultato raggiunto» commenta il coordinatore della struttura, dott. Riccardo Freguglia.

Pubblicato il 01 Novembre 2025
