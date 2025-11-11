Varese News

Gallarate/Malpensa

Sui commenti sessisti la sindaca di Ferno Sarah Foti contrattacca

Dopo il comunicato di Cambiare Ferno, Foti replica parlando di reazione tardiva e alludendo a un clima più ampio che la riguarda

sarah foti ferno

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato della sindaca di Ferno Sarah Foti, in risposta al precedente comunicato dell’opposizione (riportato in questo articolo)

Se quello di Cambiare Ferno voleva essere uno scritto di vicinanza, sicuramente non lo è. La vicinanza si esprime di persona e direttamente agli interessati, non a mezzo stampa.

La mia porta è sempre aperta ed in effetti ho aspettato per giorni la consigliera di sinistra, rappresentante di Cambiare Ferno in Consiglio Comunale perché, quanto meno a nome del suo gruppo, venisse ad esprimermi solidarietà. Non solo per questo episodio, ma anche per altri dal sapore diffamatorio, di cui è perfettamente a conoscenza, che nel tempo alcuni suoi compagni di viaggio mi hanno riservato, senza motivo e senza nemmeno conoscermi personalmente.

Questa vicenda non è, tuttavia, che un corollario di una vicenda ben più delicata che mi riguarda da diverso tempo e di cui al momento non posso dare dettagli perché sottoposta al vaglio della magistratura.

Le questioni politiche sono una cosa e quelle personali sono altre. Politicamente mi si può dire di tutto ma a livello personale non accetto offese o insinuazioni di nessun genere.

Malgrado la profonda amarezza e demoralizzazione, io vado avanti senza timori, continuo ad impegnarmi per i cittadini e, anzi, la forza mi viene proprio da loro. In tanti, che sanno cosa sto vivendo, mi hanno espresso solidarietà e mi sono vicini. Per questo li ringrazio.

Chiudo precisando che non ho certo bisogno del sostegno di Cambiare Ferno, che ormai sarebbe comunque tardivo. Sono, infatti, solita tutelarmi in autonomia rivolgendomi per certe questioni alle sedi competenti.

E ora torno a occuparmi, come sempre del resto, delle questioni che riguardano il mio Comune. Il pentolino dell’acqua che bolle può attendere.

Grazie per l’attenzione.
Il Sindaco di Ferno

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Novembre 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.