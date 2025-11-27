“Sulla strada di Eddy”: ad Azzate il racconto della vita da pastore

Dal 6 al 14 dicembre 2025, nella Sala Consigliare del Comune di Azzate, sarà possibile immergersi in un mondo fatto di pascoli, stagioni e silenzi: è il mondo della transumanza, narrato attraverso l’obiettivo del fotografo Mario Baratelli. La mostra, intitolata “Sulla strada di Eddy – Storie di transumanza”, sarà inaugurata sabato 6 dicembre alle ore 17.00 e resterà aperta al pubblico nei due weekend successivi.

Il progetto espositivo è curato da Andrea Della Bella e promosso dal Comune di Azzate.

La mostra propone una selezione di scatti che seguono il cammino del pastore Eddy, figura emblematica della vita contadina e della pastorizia itinerante. Le immagini restituiscono la forza evocativa del paesaggio e la quotidianità di chi, ancora oggi, vive seguendo il ritmo della natura.

Mario Baratelli racconta con sensibilità e rigore documentario una pratica antica ma ancora viva, fatta di spostamenti stagionali, animali, fango, pioggia, ma anche di gesti lenti, mani sapienti, silenzi condivisi.

Date e orari di visita

La mostra sarà visitabile nelle giornate del 6, 7, 8, 13 e 14 dicembre 2025. Gli orari di apertura sono: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.00. L’ingresso è libero.