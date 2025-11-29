Terzo KO di fila per i Mastini: l’Alleghe fa festa a Varese

Alleghe torna ai piedi del Monte Civetta con tre punti meritati almeno quanto importanti dopo aver battuto i Mastini 5-3 in via Albani nel big-match di giornata nel campionato di IHL. Vittoria, quella veneta, non totalmente frutto del gioco espresso ma arrivata forse più per la “bravura” nel disinnescare le manovre offensive della squadra giallonera. (foto AFG-Hcmv)

I Mastini, va detto, hanno venduto cara la pelle, pagando forse pegno per un Pisarenko stasera non al meglio (e non è la prima volta). Gara che Surenkin, coach dei veneti, ha capitalizzato soprattutto nel secondo periodo, mettendo sul ghiaccio un gioco ruvido, trappola nella quale alcuni gialloneri sono cascati con tutti i pattini: tra questi anche Bastille, fuori per molti minuti e forse deconcentrato dalle dinamiche di gioco spesso al limite del regolamento. Varese – ribadiamo – ha lottato su ogni singolo disco, riuscendo quasi a raddrizzare la partita, tenuta assieme anche e soprattutto dall’eccellente prestazione di De Nardin, 23enne portiere dell’Alleghe che ha parato nei momenti giusti dischi importantissimi. Terza sconfitta consecutiva per i gialloneri, che sabato saranno impegnati a Bressanone in una partita che ora diventa molto delicata.

PRIMO INGAGGIO – Partita di cartello, di quelle che fanno bene all’hockey su ghiaccio, con due squadre capaci di mettere in pista un gioco veloce e spumeggiante. Sono 36 i precedenti giocati in IHL tra Alleghe e Varese, con un bilancio di perfetto equilibrio con 18 successi a testa. Tante, e pesanti, le assenze tra i gialloneri, compreso un Piroso che sarebbe servito in questo scenario. Difesa della gabbia affidata a Pisarenko.

I – Parte subito forte Varese: Marcello Borghi prima e Micheal Mazzacane poi hanno due ottime occasioni ma De Nardin è bravo a dire di no. Alleghe non sta a guardare: bella azione di Iori che serve bene Isiguzo con Pisarenko che in qualche modo smanaccia il disco mettendolo fuori. Ancora Mastini, con Terzago che si fa tutta la pista, salta anche l’ultimo terzino ma l’estremo veneto è bravo a metterci il gambale sinistro. Sul rovesciamento di fronte Bastille si prende due minuti per ostruzione più altri due minuti per aver recriminato in maniera penalità la dubbia sanzione. Assalto delle Civette con Varese che si arrocca in difesa in maniera perfetta, provando di tanto in tanto qualche uscita solitaria sulle sbavature dei veneti. La doppia penalità scorre senza colpo ferire, con i Mastini che però hanno consumato molto fiato. Sul ghiaccio ora c’è più Varese, bello da vedere e molto compatto. Alleghe spigoloso, che sembra aver ricevuto precise consegne su come far innervosire Bastille, spesso preso di mira dai veneti. A metà frazione Huhtela gioca sporco su Marcello Borghi, caricandolo ad un metro dalla balaustra, due minuti e superiorità per i Mastini. Il gioco con l’uomo in più che produce gioco, ma manca la finalizzazione e il power play scade con un nulla di fatto. Alleghe che torna a spingere, due belle azioni, ma l’assist alle Civette lo fa involontariamente Fornasetti, che perde un disco dalle parti di Pisarenko incolpevole sul gol di Alessio ben servito da Isiguzo (0-1). Gialloneri che spinti dal solito stupendo pubblico provano a reagire, con grinta e bel gioco, ma la sirena manda tutti negli spogliatoi con Alleghe in vantaggio.

II – Si riprende, ancora Mastini in avanti, con due belle occasioni, prima di Bastille con il rovescio del bastone, poi di Marcello Borghi, ma il giovanissimo De Nardin dice di no. Ottima difesa, ma davvero gran portiere questo Alleghe. Gialloneri che non smettono di spingere, con le Civette che sembrano subire la forte pressione, sganciandosi quasi sempre solo su errori d’impostazione di Varese. A metà gara il nervosismo maturato sul ghiaccio sfocia in rissa, quando Bastille da fastidio all’estremo avversario generando la reazione, spropositata di Alleghe: tre contro di lui. Terzago va a dare manforte, ma viene messo a terra da Nicola Soppelsa, che non contento infierisce sul giallonero. L’arbitro vede tutto e lo caccia dal ghiaccio. Vanno in panca anche Bastille per fighting e Da Tos per gancio con bastone. Situazione svantaggiosa per Varese che non potrà contare sugli alfieri Terzago, 5 minuti, e Bastille per 2. Varese che prova in tutti i modi a fare breccia, ma la difesa di Alleghe è davvero granitica. Gara che continua ad essere ruvida e diretta da arbitri troppo poco fiscali: a subirne è il gioco di Varese, sempre spezzettato. Mastini che devono calare la testa per la seconda volta a 31:30, altra distrazione con Francesco Soppelsa che aggancia un buon disco e supera per la seconda volta Pisarenko. 0-2. Serve grinta, serve crederci. L’opportunità arriva un minuto dopo, con Alessio che si fa cacciare dal ghiaccio, seguito 40″ dopo da Iori. I Mastini ne approfittano subito, con un gran tiro di Schina: 1-2. I gialloneri possono giocare per un minuto in 5 contro 4, ma l’occasione sfuma. Da Rin mischia schemi e linee, chiede si mandi il disco in balaustra, sostituendo Marcello Borghi con Perino. Manovra che sembra rendere più pungenti i gialloneri, ma si torna negli spogliatori ancora in svantaggio.



III – Terza frazione che parte bene per Varese, con De Nardin (il difensore) che esce per ostruzione concedendo l’uomo in più ai Mastini, situazione che deve essere sfruttata, lo sa bene Schina che si fa tutto il campo e serve un disco placcato oro a Perino che davanti alla porta non sbaglia il 2-2. Alleghe che prova a spingere: bella azione di rimessa e disco che si ferma davanti alla gabbia giallonera, con Pisarenko che si alza con qualche secondo di ritardo favorendo l’ingresso di Fontanive che segna a porta sguarnita: 2-3. Rete evitabile che fa molto male e che manda in escandescenza Da Rin. Si continua a giocare, con Alleghe che ora sembra lavorare per spezzare le trame offensive di Varese, nonostante l’esiguo vantaggio. Civette con l’uomo in meno, Angoletta colpisce con il bastone Xamin e va in panca, altro power play giallonero ma superiorità che non porta frutti. Varese in avanti ma è Alleghe che passa con Iori, anche in questo caso con palesi responsabilità di Pisarenko: 2-4. A 6′ dalla fine Bastille si invola verso la gabbia avversaria ed è fermato fallosamente, per l’ennesima superiorità varesina che stavolta non dà frutti. Anche le Civette hanno l’occasione di arrotondare lo score con Isiguzo in uno contro zero su errore di Schina e poi, a 16″ dalla fine i veneti mettono il sigillo del 2-5 con Iori. E per Varese arriva la sconfitta numero tre in tre gare.

HCMV MASTINI VARESE – ALLEGHE HOCKEY 2-5

(0-1; 1-1; 1-3)

RETI: 14.46 Alessio (A – Isiguzo); 31.30 F. Soppelsa (A – Alessio), 33.08 Schina (V – M. Borghi, Maekinen); 42.28 Perino (V – Schina), 44.13 No. Fontanive (A – Alessio), 53.06 Iori (A – Isiguzo), 59.43 Iori (A – Alessio, Aleksandrov).

VARESE: Pysarenko (F. Matonti); Schina, M. Matonti, Maekinen, Crivellari, E. Mazzacane, Bertin; M. Borghi, M. Mazzacane, Xamin, Bastille, Terzago, Perino, Venturi, P. Borghi, Fornasetti, Peterson. All. Da Rin.

ALLEGHE: M. De Nardin (Lancedelli); Dimai, Alexandrov, Angoletta, E. De Nardin, Da Tos, N. Soppelsa, Boisio; F. Soppelsa, Huhtela, Iori, No. Fontanive, Isiguzo, Alessio, Manfroi, De Val, Ni. Fontanive. All. Surenki.

ARBITRI: Pignatti e Volcan (Biaggi e Brenna).

NOTE. Penalità: V, A. Superiorità: V -, A -. Spettatori:.

