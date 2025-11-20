Varese News

Torna a Materia “Lake Monster”, il podcast dal vivo dedicato all’hip-hop varesotto

Il 28 novembre nella sede di VareseNews la terza serata del format insieme Black World: ospiti della puntata Yule e Nettuan, che in primavera hanno pubblicato “Culturale”

lake monsters

A Varese, negli spazi di Materia in via Confalonieri 5, torna Lake Monsters, il format dedicato all’hip-hop provinciale che negli ultimi mesi sta raccontando il «sottobosco urbano» del Varesotto. L’appuntamento è per il 28 novembre, a partire dalle 21, un’ora pensata come un’immersione nella bolla creativa di chi la scena la vive da dentro.

Realizzato da Anche Io aps insieme  a VareseNews e al collettivo Black World, Lake Monsters è un talk dal vivo che dà spazio a voci e percorsi spesso invisibili, dove il palco diventa soprattutto in un luogo d’ascolto e confronto. La serata di novembre rappresenta la terza tappa del progetto: dopo la puntata registrata a Taino inizio mese negli studi di BlackWorld con gli Affari Grossi, il format prosegue il suo viaggio dentro le traiettorie del rap locale.

Ospiti di questo nuovo episodio saranno Yule e Nettuan, duo che a maggio ha pubblicato il disco “Culturale”.

COSA È BLACK WORLD

Black World è un collettivo nato sul Lago Maggiore nel 2023 che ha costruito attorno allo studio di Taino un vero laboratorio creativo dedicato alla scena rap della provincia di Varese. Guidato dal produttore Mantesam, insieme a Solo Pedro, Zane, Rastony e Hell Loco, il collettivo ha trasformato una realtà nata come crew in un punto di riferimento per chi cerca uno spazio dove produrre musica, immaginare progetti e trovare una comunità.

Negli anni Black World ha dato forma a concerti, produzioni originali e momenti di lavoro collettivo, come i producer camp di più giorni che hanno coinvolto decine di artisti, musicisti e producer. Il prossimo si terrà dal 19 al 21 dicembre.

Pubblicato il 20 Novembre 2025
