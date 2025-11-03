Varese News

Animali

Un appello dall’Enpa di Saronno: “Mancano cibo e sabbietta per i gatti, chi può ci aiuti”

Chi desidera sostenere l'instancabile attività dell'Enpa di Saronno può portare il materiale dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19 ogni giorno in via Novara 20 a Saronno

Saronno - Gattile Enpa saronno

Le volontarie dell’Enpa Varese Valle Olona sezione di Saronno lanciano un appello a tutte le persone di buon cuore. Scarseggia il cibo per i gatti accuditi dalle volontarie e c’è urgentemente bisogno di un aiuto.

In particolare servono crocchette e cibo umido per gatti adulti e cuccioli ma anche sabbietta per le lettiere, di qualsiasi tipo purché non profumata né al silicio.

Chi desidera sostenere l’instancabile attività dell’Enpa di Saronno può portare il materiale dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 18 alle 19 ogni giorno in via Novara 20 a Saronno. Nel caso on ci fossero i volontari, è possibile lasciare tutto dentro il cancello dell’associazione.

Chi è troppo lontano da Saronno per portare direttamente gli aiuti può farli arrivare con un ordine dalla lista Amazon dell’Enpa, cliccando questo link

«Anche un solo pacco può fare la differenza per chi, senza di voi, non ha nulla», dicono le volontarie e i volontari dell’associazione saronnese.

Pubblicato il 03 Novembre 2025
Commenti

