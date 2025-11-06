Un bambino di 6 anni di Gaza è stato trasferito per cure all’ospedale Del Ponte di Varese
Tre i bambini che con le loro famiglie sono arrivati con volo militare a Linate, poi trasferiti in tre diversi ospedali della regione. Sale in totale a 28 il numero di bambini palestinesi accolti
Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre sono arrivati all’aeroporto di Milano Linate altri tre bambini da Gaza, insieme alle loro famiglie, per ricevere cure specialistiche negli ospedali lombardi.
Dopo la valutazione sanitaria sottobordo, i team sanitari di Areu hanno coordinato il trasferimento verso gli ospedali: l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo accoglierà una bimba di 3 anni, mentre l’ospedale Del Ponte di Varese che accoglierà un bimbo di 6 anni; infine l’ospedale Asst Fatebenefratelli Sacco Melloni Buzzi che curerà una bimba di 5 anni.
Con questo arrivo, salgono a 28 i piccoli pazienti presi in carico in Lombardia dall’inizio dell’anno, insieme a 86 familiari.
Un’operazione resa possibile grazie al lavoro di squadra che coinvolge Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionalei, Dipartimento Protezione Civile, Regione Regione Lombardia, Areu e le strutture ospedaliere regionali, in collaborazione con la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia, per l’attivazione delle missioni Medevac (Medical Evacuation).
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.