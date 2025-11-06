Un bambino di 6 anni di Gaza è stato trasferito per cure all’ospedale Del Ponte di Varese

Nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 novembre sono arrivati all’aeroporto di Milano Linate altri tre bambini da Gaza, insieme alle loro famiglie, per ricevere cure specialistiche negli ospedali lombardi.

Dopo la valutazione sanitaria sottobordo, i team sanitari di Areu hanno coordinato il trasferimento verso gli ospedali: l’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo accoglierà una bimba di 3 anni, mentre l’ospedale Del Ponte di Varese che accoglierà un bimbo di 6 anni; infine l’ospedale Asst Fatebenefratelli Sacco Melloni Buzzi che curerà una bimba di 5 anni.

Con questo arrivo, salgono a 28 i piccoli pazienti presi in carico in Lombardia dall’inizio dell’anno, insieme a 86 familiari.

Un’operazione resa possibile grazie al lavoro di squadra che coinvolge Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionalei, Dipartimento Protezione Civile, Regione Regione Lombardia, Areu e le strutture ospedaliere regionali, in collaborazione con la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia, per l’attivazione delle missioni Medevac (Medical Evacuation).