Un successo Halloween a Galliate Lombardo: oltre 500 persone nel “tunnel della paura”

Oltre 500 persone hanno partecipato alla serata di Halloween che ha animato le vie del centro storico di Galliate Lombardo. L’evento, organizzato come ogni anno dalla Pro Loco locale, punto di riferimento per le iniziative sul territorio, quest’anno ha registrato un’affluenza record.

La grande novità è stata la realizzazione di un suggestivo tunnel della paura allestito proprio tra le case del borgo. L’ingresso, una enorme zucca, introduceva i visitatori in un percorso popolato da fantasmi e arricchito da effetti speciali di grande impatto: luci teatrali, macchine del fumo e suggestioni sonore. I bimbi e le famiglie passavano tra persone in maschera, scheletri appesi e lumini alle finestre.

A curare l’aspetto tecnico e luminoso dell’allestimento è stato Andrea, un giovane talento di Galliate Lombardo che ha saputo trasformare le vie del paese in uno scenario da brivido. Ma il successo dell’iniziativa è stato anche merito di un gruppo di ragazzi che hanno partecipato come figuranti, animando il percorso e spaventando i visitatori.

“Ogni anno questa manifestazione cresce sempre più, con tantissima gente che è venuta da tutta la provincia di Varese. Quest’anno abbiamo creato un tunnel della paura con l’aiuto delle nuove leve, ragazzi che si sono impegnati sia nell’allestimento luminoso sia nel partecipare come figuranti. È stato un bellissimo evento grazie al nostro formidabile team”, racconta entusiasta Alessio Crespi, presidente della Pro Loco.

Un elemento che ha fatto la differenza è stata la collaborazione dei residenti del centro storico. I proprietari delle case lungo il percorso del tunnel si sono prestati al gioco con grande spirito: hanno contribuito con addobbi aggiuntivi e hanno chiuso le persiane per evitare che la luce interna delle abitazioni illuminasse il percorso, mantenendo così l’atmosfera di mistero.

La Pro Loco però non si ferma: “Adesso siamo pronti per il mercatino di Natale”, conclude Alessio Crespi, annunciando la prossima iniziativa che vedrà l’allestimento di quasi 130 bancarelle: un numero record per il paese.