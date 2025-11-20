Una cena raffinata a chilometro zero per presentare la decima rassegna del vino varesino

E’ stata una serata al profumo di territorio quella andata in scena ieri sera all’agriturismo Casale al Foino di Induno Olona: una cena organizzata da Slow Food e pensata per celebrare le eccellenze del lago e della terra varesina attraverso un menu che ha fatto del chilometro zero non solo una filosofia, ma un manifesto di gusto.

Galleria fotografica A Induno Olona una cena chic a chilometro zero per celebrare il vino varesino 4 di 15

Protagonisti della serata sono stati Luca Ricci, proprietario dell’agriturismo e dell’azienda agricola che fornisce le materie prime, Luca Ballerio gestore di Bon a Cazzago Brabbia e due chef che hanno dimostrato come la tradizione possa dialogare con la raffinatezza: Damien Girardot, chef francese che da anni ha scelto l’Italia come casa e che dal mese scorso guida la cucina del Casale, e Ruggero Pari, chef di Bon. Il loro lavoro a quattro mani ha trasformato i prodotti del territorio in un viaggio sensoriale che ha conquistato i commensali, tra i quali erano presenti produttori e istituzioni, rappresentanti di Slow Food e di Onav.

Ad aprire la serata, una torta salata accompagnata da verdure in chips e impreziosita da una salsa di carote e cachi, abbinata con il “Gibilee“, spumante ottenuto da Chardonnay, Merlot e Pinot Nero della Cascina Ronchetto di Morazzone.

Il lago di Varese è entrato poi prepotentemente in scena con un pesce misto in carpione, una preparazione che richiama la tradizione ma che nelle mani dello chef Ruggero Pari del Bon ha assunto una veste contemporanea. Il carpione è stato servito insieme ad altre due proposte che hanno fatto della creatività il loro punto di forza: la pancetta di siluro al verde, pesce “infestante” e difficilmente presenti nei menu, ma che ha mostrato un carattere soprendente e un paté di lavarello dal sapore delicato ma gustoso, accompagnati dal Gaia 2022, un Chardonnay di Emotion Green Wine di Casciago che ha saputo esaltare la delicatezza dei sapori lacustri.

Il risotto ha rappresentato il momento di massima espressione del territorio e della stagione: crema di cavolo cappuccio, chips di cavolo nero e Formaggella del Luinese DOP si sono fusi in un piatto che ha raccontato l’inverno varesino con grande eleganza. L’abbinamento con il Primenebbie 2019, l’importante nebbiolo dei Ronchi Varesini IGT di Cascina Piano, ha aggiunto profondità e carattere.

A chiudere, una mousse “colta dagli alberi dell’orto” della cascina del Foino: realizzata infatti con castagne, crema di cachi, crumble alle fave di cacao tonka e zest di lime: un dolce che ha richiamato i sapori autunnali e ha lasciato un finale morbido e avvolgente, dalla dolcezza senza eccessi.

Domenica 23 la decima rassegna del vino varesino

La cena è stata l’occasione per presentare un appuntamento che da ormai un decennio mette in luce il meglio della produzione enologica del territorio. Domenica 23 novembre si terrà infatti la decima edizione della Rassegna del Vino Varesino, organizzata dal Comune di Induno Olona tramite l’Assessorato alla Cultura. L’appuntamento è alla Sala Bergamaschi, in Piazza Giovanni XXIII (la piazza centrale, quella della Chiesa), con orario continuato dalle 11 alle 19.

Otto cantine apriranno le loro bottiglie al pubblico, seguendo la formula consolidata della rassegna: ticket nominali, uno per cantina, che garantiscono a tutti i partecipanti la possibilità di conoscere e dialogare con ciascun produttore presente. Non mancherà il tradizionale piattino degustazione, curato dalla Proloco di Induno che promette una sorpresa ai visitatori. L’evento, che può contare sul supporto di Slow Food Provincia di Varese e Y.I.C.C., è un’occasione preziosa per scoprire o riscoprire i vini del territorio varesino, troppo spesso poco conosciuti anche da chi vive a due passi dalle vigne.