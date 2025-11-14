Viaggiare in libertà, a Materia una serata per scoprire come organizzare un cicloviaggio
La bici fa scoprire nel profondo i territori, trasforma ogni chilometro in esperienza. Lunedì 17 novembre Roberto Morandi e Marco Fardelli danno consigli pratici, attraverso anche diverse esperienze di viaggio
Viaggiare in bicicletta è una grande esperienza di libertà. Ogni chilometro diventa un’esperienza, l’imprevisto diventa occasione, quale un incontro in una piazza, una strada chiusa che fa cambiare percorso, una festa popolare trovata lungo la via, una tappa da accorciare dopo un guasto meccanico. Viaggiare in bici allarga i giorni, li rende più profondi: è una sensazione che raccontano in tanti, alle prese con le prime spedizioni, fossero anche solo tre giorni per raggiungere il mare dalla Lombardia.
Ma come si prepara un cicloviaggio?
Ci sono tanti modi diversi: c’è chi fa un itinerario nel dettaglio e chi sa solo la meta finale. C’è chi usa le app per ciclisti e chi ancora usa le cartine (per poi trovare la strada lungo la strada).
Lunedì 17 novembre, alle ore 21, Materia Spazio Libero si parla di questo, di strumenti ma anche di filosofia di viaggio.
Ne parlano Roberto Morandi e Marco Fardelli, ciclisti e cicloviaggiatori, prendendo le mosse dalle esperienze più recenti: tre viaggi tra gli Appennini, la grande dorsale dell’Italia di provincia, che insieme unisce e divide, e l’Istria, terra di confine divisa tra tre Stati (Italia, Slovenia e Croazia) ma con una sua identità profonda e un sistema di strade molto adatte al cicloturismo.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.
