Varese News

Varese Laghi

Eventi a Materia

Viaggiare in libertà, a Materia una serata per scoprire come organizzare un cicloviaggio

La bici fa scoprire nel profondo i territori, trasforma ogni chilometro in esperienza. Lunedì 17 novembre Roberto Morandi e Marco Fardelli danno consigli pratici, attraverso anche diverse esperienze di viaggio

Generico 10 Nov 2025

Viaggiare in bicicletta è una grande esperienza di libertà. Ogni chilometro diventa un’esperienza, l’imprevisto diventa occasione, quale un incontro in una piazza, una strada chiusa che fa cambiare percorso, una festa popolare trovata lungo la via, una tappa da accorciare dopo un guasto meccanico. Viaggiare in bici allarga i giorni, li rende più profondi: è una sensazione che raccontano in tanti, alle prese con le prime spedizioni, fossero anche solo tre giorni per raggiungere il mare dalla Lombardia.

Ma come si prepara un cicloviaggio?
Ci sono tanti modi diversi: c’è chi fa un itinerario nel dettaglio e chi sa solo la meta finale. C’è chi usa le app per ciclisti e chi ancora usa le cartine (per poi trovare la strada lungo la strada).
Lunedì 17 novembre, alle ore 21, Materia Spazio Libero si parla di questo, di strumenti ma anche di filosofia di viaggio.

Materia Varesenews

Ne parlano Roberto Morandi e Marco Fardelli, ciclisti e cicloviaggiatori, prendendo le mosse dalle esperienze più recenti: tre viaggi tra gli Appennini, la grande dorsale dell’Italia di provincia, che insieme unisce e divide, e l’Istria, terra di confine divisa tra tre Stati (Italia, Slovenia e Croazia) ma con una sua identità profonda e un sistema di strade molto adatte al cicloturismo.

PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA

Materia Spazio Libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno. 

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.