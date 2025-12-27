36 persone all’alba percorrono a piedi il sentiero da Malnate a Como

Una mattinata diversa per 36 partecipanti che, all’alba di lunedì, si sono “date una mossa” per camminare lungo il percorso che da Malnate arriva a Como, racconta l’assessore del Comune di Malnate Maria Croci.

Si tratta di un itinerario di circa 18-20 chilometri immerso nel verde, che collega Malnate a Como attraversando aree naturali e tratti di vecchia ferrovia, come il sedime della linea Malnate-Grandate, e seguendo sentieri che toccano il Parco Valle del Lanza.

Il percorso parte dalla zona di San Salvatore, prosegue lungo boschi e prati, attraversa punti di interesse come Olgiate Comasco e Gironico e infine raggiunge la città di Como, offrendo un’esperienza di cammino immersa nella natura e nella storia del territorio.

L’iniziativa mattutina ha richiamato appassionati di camminate e sportivi desiderosi di vivere il territorio in modo attivo fin dalle prime ore del giorno, valorizzando un tracciato noto per la sua varietà paesaggistica e la sua accessibilità. La camminata è stata raccontata dall’assessore Maria Croci come un momento di comunità e di riscoperta del territorio.