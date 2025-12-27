36 persone all’alba percorrono a piedi il sentiero da Malnate a Como
Una mattinata diversa per 36 partecipanti che, all’alba di lunedì, si sono “date una mossa” per camminare lungo il percorso che da Malnate arriva a Como, racconta l’assessore del Comune di Malnate Maria Croci
Una mattinata diversa per 36 partecipanti che, all’alba di lunedì, si sono “date una mossa” per camminare lungo il percorso che da Malnate arriva a Como, racconta l’assessore del Comune di Malnate Maria Croci.
Si tratta di un itinerario di circa 18-20 chilometri immerso nel verde, che collega Malnate a Como attraversando aree naturali e tratti di vecchia ferrovia, come il sedime della linea Malnate-Grandate, e seguendo sentieri che toccano il Parco Valle del Lanza.
Il percorso parte dalla zona di San Salvatore, prosegue lungo boschi e prati, attraversa punti di interesse come Olgiate Comasco e Gironico e infine raggiunge la città di Como, offrendo un’esperienza di cammino immersa nella natura e nella storia del territorio.
L’iniziativa mattutina ha richiamato appassionati di camminate e sportivi desiderosi di vivere il territorio in modo attivo fin dalle prime ore del giorno, valorizzando un tracciato noto per la sua varietà paesaggistica e la sua accessibilità. La camminata è stata raccontata dall’assessore Maria Croci come un momento di comunità e di riscoperta del territorio.
