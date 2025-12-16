A Cocquio Trevisago torna il presepe al lavatoio grazie agli Alpini e ai giovani del Consiglio comunale dei ragazzi

Dopo anni di assenza, torna a Cocquio Trevisago il presepe al lavatoio di piazza XXV Aprile, un simbolo caro alla comunità che mancava dal 2017. A riportarlo tra le vie del paese sono stati il Gruppo Alpini, in collaborazione con il Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi (CCRR), protagonisti attivi di un progetto che intreccia tradizione, partecipazione giovanile e spirito di comunità.

Galleria fotografica Alpini e ragazzi insieme per realizzare il presepe del paese 4 di 13

Un presepe costruito insieme

L’iniziativa nasce proprio da una richiesta formale del CCRR, che ha chiesto agli Alpini di poter essere guidati nella realizzazione del presepe. La risposta non si è fatta attendere: «Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta dei ragazzi – ha dichiarato il capogruppo Dott. Riccardo Rota – perché crediamo nel valore della trasmissione delle tradizioni e della collaborazione tra generazioni».

Il presepe sarà visitabile fino al 15 gennaio 2026 e rappresenta un ritorno importante per la comunità, che ha riscoperto la bellezza di un gesto semplice ma ricco di significato.

Benedizione e autorità presenti

La cerimonia di inaugurazione e benedizione si è svolta domenica scorsa, 14 dicembre, alle 11.30. Don Fabio ha impartito la benedizione alla presenza di numerose autorità e rappresentanti del territorio: per il Comune erano presenti il vicesindaco Monica Moretti, l’assessore ai lavori pubblici Maurizio Crugnola e il consigliere allo sport Davide Passeri. Accanto a loro, il gruppo Alpini, con il dott. Riccardo Rota e Stefano Costantini, e la coordinatrice del CCRR, Raffaela Pane.

I protagonisti del progetto

Numerosi i ringraziamenti rivolti per la realizzazione del presepe. In particolare: al gruppo Alpini e in particolare a Alessandro Borghi, Renzo Bozzato, Giancarlo Muraretto, Federico Vitacca; ai ragazzi del CCRR: Leonardo P., Leonardo V., Riad, Angelica, Martina, Veronica, Noa, Matteo, Alessandro, Gaia, Cecilia, Niccolò e Alessio; al consigliere Passeri Davide per il supporto; al sig. Cesar Torres Vega che ha fornito gratuitamente l’energia elettrica per l’illuminazione del presepe; a Don Fabio Giovenzana per la benedizione

Una tradizione che guarda al futuro

«Il presepe è un momento che unisce – ha sottolineato la coordinatrice Pane – e questa esperienza ha permesso ai ragazzi di vivere in prima persona l’importanza della cura dei luoghi pubblici e delle tradizioni locali». Un segnale concreto di come il fare comunità possa passare anche attraverso piccoli gesti, capaci però di lasciare il segno.