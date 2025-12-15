Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

A Fagnano Olona ripartono i percorsi formativi del CRT “Teatro-Educazione”

Dal 10 gennaio alla scuola Orrù un anno di studio tra teatro, consapevolezza corporea e pedagogia attiva

Generico 15 Dec 2025

Sabato 10 gennaio 2026 prenderanno il via i nuovi percorsi formativi del CRT “Teatro-Educazione” presso la scuola primaria “Orrù” di Fagnano Olona, in via Pasubio 16.

Da 29 anni, il Centro di Ricerca Teatrale propone una formazione multidisciplinare e strutturata, che intreccia teatro contemporaneo, pedagogia attiva e pratiche di consapevolezza corporea, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa e trasformativa, rivolta a chi desidera fare del teatro uno strumento di crescita personale, artistica e comunitaria.

Teatro come luogo di trasformazione

La scuola del CRT si fonda su una visione di teatro intesa non solo come disciplina artistica, ma come luogo di crescita integrale della persona e come spazio collettivo di trasformazione. La didattica nasce dall’incontro tra pratica scenica, riflessione pedagogica e lavoro sul corpo e sulla consapevolezza.

Il percorso è articolato in tre Studi annuali, che guidano l’allievo in un cammino progressivo:

Primo Studio – La consapevolezza di sé e il lavoro dell’attore su se stesso
Secondo Studio – La relazione e lo studio del personaggio
Terzo Studio – Il gruppo, la compagnia teatrale e il passaggio dal testo alla messa in scena

Una formazione che va oltre il teatro

Il CRT “Teatro-Educazione” intende formare attori-educatori capaci di agire con sensibilità, creatività e competenza, valorizzando il teatro come pratica etica, estetica e comunitaria.

Gli strumenti proposti – consapevolezza corporea, capacità di ascolto, senso critico e lavoro di gruppo – sono fondamentali non solo in ambito teatrale, ma anche in contesti educativi, sociali e relazionali.

L’intero progetto formativo punta a creare spazi di crescita condivisa, in cui il teatro diventa motore di trasformazione personale e collettiva.

Iscrizioni ancora aperte

Chi desidera partecipare può ancora iscriversi.
Per informazioni: segreteria@crteducazione.it

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Dicembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.