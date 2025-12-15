A Fagnano Olona ripartono i percorsi formativi del CRT “Teatro-Educazione”

Sabato 10 gennaio 2026 prenderanno il via i nuovi percorsi formativi del CRT “Teatro-Educazione” presso la scuola primaria “Orrù” di Fagnano Olona, in via Pasubio 16.

Da 29 anni, il Centro di Ricerca Teatrale propone una formazione multidisciplinare e strutturata, che intreccia teatro contemporaneo, pedagogia attiva e pratiche di consapevolezza corporea, con l’obiettivo di offrire un’esperienza educativa e trasformativa, rivolta a chi desidera fare del teatro uno strumento di crescita personale, artistica e comunitaria.

Teatro come luogo di trasformazione

La scuola del CRT si fonda su una visione di teatro intesa non solo come disciplina artistica, ma come luogo di crescita integrale della persona e come spazio collettivo di trasformazione. La didattica nasce dall’incontro tra pratica scenica, riflessione pedagogica e lavoro sul corpo e sulla consapevolezza.

Il percorso è articolato in tre Studi annuali, che guidano l’allievo in un cammino progressivo:

Primo Studio – La consapevolezza di sé e il lavoro dell’attore su se stesso

Secondo Studio – La relazione e lo studio del personaggio

Terzo Studio – Il gruppo, la compagnia teatrale e il passaggio dal testo alla messa in scena

Una formazione che va oltre il teatro

Il CRT “Teatro-Educazione” intende formare attori-educatori capaci di agire con sensibilità, creatività e competenza, valorizzando il teatro come pratica etica, estetica e comunitaria.

Gli strumenti proposti – consapevolezza corporea, capacità di ascolto, senso critico e lavoro di gruppo – sono fondamentali non solo in ambito teatrale, ma anche in contesti educativi, sociali e relazionali.

L’intero progetto formativo punta a creare spazi di crescita condivisa, in cui il teatro diventa motore di trasformazione personale e collettiva.

Iscrizioni ancora aperte

Chi desidera partecipare può ancora iscriversi.

Per informazioni: segreteria@crteducazione.it