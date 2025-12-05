A Leggiuno è tutto pronto per l’accensione delle Lucine di Natale

Leggiuno torna a trasformarsi in un piccolo mondo incantato. Anche nel 2025 il borgo sul Lago Maggiore si prepara a indossare la sua veste più luminosa: sabato 6 dicembre prenderà il via la nuova edizione delle Lucine di Natale, l’appuntamento che da anni richiama famiglie e visitatori da tutta la Lombardia e oltre. L’intero paese si accenderà fino al 6 gennaio, con un percorso completamente illuminato che abbraccia case, vie, piazze e il centro storico.

Un milione di luci per un viaggio incantato

Con il patrocinio del Comune di Leggiuno, il progetto ideato da Lino Betti torna a sorprendere con oltre un milione di luci LED. Le installazioni — tutte realizzate a mano dal suo team — daranno vita a un itinerario di più di un chilometro, tra grotte glaciali, castelli incantati, figure fiabesche, alberi luminosi e le dimore degli animali del bosco. Un’esperienza che combina suggestione visiva e cura artigianale, pensata per accompagnare grandi e piccoli in un percorso immersivo.

Inaugurazione il 6 dicembre: musica e atmosfere natalizie

L’apertura ufficiale dell’edizione 2025 è in programma sabato 6 dicembre alle ore 18, con il Coro dei Ragazzi dell’Oratorio, che proporrà un repertorio dedicato alle musiche della tradizione natalizia. Un momento che segna simbolicamente l’accensione delle luci e introduce il pubblico nell’atmosfera incantata del percorso.

Babbo Natale aspetta i bambini

Dal 6 al 23 dicembre 2025 il villaggio luminoso ospiterà un protagonista attesissimo: Babbo Natale, pronto a incontrare tutti i bambini, ascoltare i loro desideri e scattare insieme magiche foto ricordo. Un appuntamento che arricchisce l’esperienza delle famiglie e rende ancora più speciale l’attesa delle feste.

Mercatino, sapori e tradizione

A fare da cornice al percorso luminoso ci sarà il Mercatino di Natale, dove trovare prodotti artigianali e idee regalo. Nell’area ristoro saranno presenti numerosi stand gastronomici con piatti caldi — dai pizzoccheri alle zuppe fumanti — e proposte veloci come panini e dolci della tradizione. Non mancheranno cioccolata e bevande calde, il vin brulé e un assortimento di primi piatti, per ristorarsi anche nelle serate più fredde e concedersi una pausa tra una installazione e l’altra.

Un Natale sostenibile e accessibile

L’evento mantiene anche quest’anno una particolare attenzione alla sostenibilità. Le installazioni sono infatti realizzate con materiali di recupero, come plastiche riciclate e scarti edilizi, mentre l’intero impianto di illuminazione è alimentato anche da un sistema fotovoltaico con accumulo.

Il percorso è accessibile a tutti: una passerella ampia e dedicata permette la visita anche a bambini piccoli, carrozzine e persone con mobilità ridotta, rendendo le Lucine di Natale un evento davvero pensato per tutta la famiglia.

Calendario, orari e biglietti

Le Lucine di Natale saranno visitabili tutti i giorni dal 6 dicembre al 6 gennaio, con la sola eccezione del 24 e 31 dicembre. Gli orari di apertura vanno dalle 17.30 alle 23.00 (ultimo ingresso alle 22.30).

L’ingresso è solo su prenotazione.

I biglietti sono disponibili online sul sito www.lucinedinatale.it, con una tariffa speciale di prevendita. È possibile acquistare anche il biglietto Open, che consente di scegliere liberamente quando visitare l’evento senza indicare data o fascia oraria al momento dell’acquisto.

Parcheggi e navetta gratuita

Per facilitare l’accesso all’area delle Lucine è stato predisposto un sistema di parcheggi diffusi e un servizio di navetta gratuito.

Servizio navetta gratuito

La navetta è operativa tutti i giorni dalle 16.30 alle 22.30, in servizio continuo, e collega direttamente i parcheggi:

P2 – Manifattura

P4 – Scuole medie

P5 – S. Caterina

Tutti i parcheggi sono gratuiti e ben segnalati:

P1 – Campo sportivo Leggiuno

Parcheggio auto gratuito, camper ammessi (area non attrezzata), circa 10 minuti a piedi dal percorso delle Lucine.

P2 – Manifattura

Parcheggio auto gratuito, servito da servizio navetta continuo.

P3 – Chiesa di San Stefano

Parcheggio auto gratuito, con posti riservati ai disabili ; dista meno di 2 minuti a piedi dall’ingresso.

P4 – Scuole medie

Parcheggio auto gratuito, camper ammessi (area non attrezzata), collegato da navetta (circa 3 minuti di tragitto) oppure a circa 15 minuti a piedi .

P5 – S. Caterina

Parcheggio auto gratuito, camper ammessi (area non attrezzata) e area riservata alla sosta dei bus turistici, anch’esso servito da navetta gratuita.

In prossimità dell’area dell’evento è presente anche il ristoro con bevande calde, panini e primi piatti, a disposizione dei visitatori per tutta la serata.

Per informazioni logistiche e assistenza è possibile contattare il servizio clienti via email all’indirizzo info@lucinedinatale.it.

Una storia lunga venticinque anni

Le Lucine di Natale sono nate nel 1999, quando Lino Betti portò in Italia le prime luci acquistate in Brasile, paese natale della moglie. Da allora la collezione è cresciuta fino a superare oggi il milione di LED, trasformandosi in un appuntamento fisso del periodo natalizio. Una tradizione di famiglia diventata un’attrazione capace di richiamare ogni anno migliaia di visitatori.

