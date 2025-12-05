Leggiuno, modifiche alla viabilità per le Lucine di Natale

In vista dell’edizione 2025 delle Lucine di Natale, il Comune di Leggiuno ha emanato un’ordinanza che introduce una serie di modifiche alla circolazione per garantire sicurezza e accessibilità durante il periodo di maggiore affluenza. Le disposizioni saranno valide da sabato 6 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026.

Orari delle limitazioni

Le misure entreranno in vigore:

dalle 17:00 alle 23:30 nei giorni feriali ,

dalle 16:30 alle 23:30 nei festivi e prefestivi,

con esclusione del 24 e 31 dicembre.

Le strade interessate

L’ordinanza prevede divieti di transito, sensi unici e variazioni di marcia in diverse vie del centro:

Via L. Riva : divieto di transito tra via Gioberti (SP32 dir) e il civico 19, eccetto residenti e proprietari con pass; divieto di sosta con rimozione all’altezza del civico 10.

Via Venezia : divieto di transito tra via L. Riva e il civico 4, eccetto residenti con pass; istituito un doppio senso riservato ai residenti tra il civico 12 e via Contini.

Via Contini : senso unico da via Gioberti verso via Pigera.

Via Pigera : transito consentito con uscita su via Piave.

Via Santo Stefano : istituito senso unico in direzione via Gioberti.

Via Fontana Vecchia : senso unico dall’area parcheggio del campo sportivo verso via Piave; invariato il tratto da via Carducci al parcheggio.

Divieto di sosta con rimozione negli stalli dei parcheggi di via Gioberti e via Contini riservati ai residenti di via Riva 1–19 e via Venezia 2–4 muniti di pass.

Non sono previste modifiche alla viabilità nelle vie Piave, San Primo, Gioberti, Trieste e Carducci.

Misure a sostegno delle attività commerciali

Per favorire l’accesso ai negozi, dal 6 dicembre al 6 gennaio, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 17:00 alle 19:00, è previsto un divieto di sosta con rimozione in alcuni stalli di piazza Marconi, riservati agli avventori delle attività commerciali.