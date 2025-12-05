Leggiuno, modifiche alla viabilità per le Lucine di Natale
Le disposizioni saranno valide da sabato 6 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026
In vista dell’edizione 2025 delle Lucine di Natale, il Comune di Leggiuno ha emanato un’ordinanza che introduce una serie di modifiche alla circolazione per garantire sicurezza e accessibilità durante il periodo di maggiore affluenza. Le disposizioni saranno valide da sabato 6 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026.
Orari delle limitazioni
Le misure entreranno in vigore:
-
dalle 17:00 alle 23:30 nei giorni feriali,
-
dalle 16:30 alle 23:30 nei festivi e prefestivi,
con esclusione del 24 e 31 dicembre.
Le strade interessate
L’ordinanza prevede divieti di transito, sensi unici e variazioni di marcia in diverse vie del centro:
-
Via L. Riva: divieto di transito tra via Gioberti (SP32 dir) e il civico 19, eccetto residenti e proprietari con pass; divieto di sosta con rimozione all’altezza del civico 10.
-
Via Venezia: divieto di transito tra via L. Riva e il civico 4, eccetto residenti con pass; istituito un doppio senso riservato ai residenti tra il civico 12 e via Contini.
-
Via Contini: senso unico da via Gioberti verso via Pigera.
-
Via Pigera: transito consentito con uscita su via Piave.
-
Via Santo Stefano: istituito senso unico in direzione via Gioberti.
-
Via Fontana Vecchia: senso unico dall’area parcheggio del campo sportivo verso via Piave; invariato il tratto da via Carducci al parcheggio.
-
Divieto di sosta con rimozione negli stalli dei parcheggi di via Gioberti e via Contini riservati ai residenti di via Riva 1–19 e via Venezia 2–4 muniti di pass.
Non sono previste modifiche alla viabilità nelle vie Piave, San Primo, Gioberti, Trieste e Carducci.
Misure a sostegno delle attività commerciali
Per favorire l’accesso ai negozi, dal 6 dicembre al 6 gennaio, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi) dalle 17:00 alle 19:00, è previsto un divieto di sosta con rimozione in alcuni stalli di piazza Marconi, riservati agli avventori delle attività commerciali.
