A Materia in arrivo il corso avanzato di teatro per adulti
Un percorso dedicato a chi ha già messo piede sul palcoscenico e vuole portare le proprie capacità espressive a un livello superiore. Inizio del corso martedì 13 gennaio dalle 20:15 alle 22:15, aperte le iscrizioni
A Materia, il nuovo spazio libero di VareseNews è in arrivo un nuovo corso avanzato di teatro per adulti, pensato per chi desidera approfondire tecniche recitative, comunicative e relazionali in modo strutturato e creativo.
Organizzato in collaborazione con Varese Corsi, questo percorso è pensato per chi ha già completato un corso base o ha esperienze pregresse e vuole liberare pienamente il proprio potenziale espressivo, attraverso esercizi, riflessioni e tecniche teatrali focalizzate sulla padronanza della comunicazione verbale e del corpo.
Da martedì 13 gennaio ogni martedì sera dalle 20:15 alle 22:15 il corso sarà guidato da Martin Stigol, professionista con lunga esperienza nella recitazione, drammaturgia e animazione teatrale. Sviluppato in sette lezioni, il laboratorio permetterà di lavorare su consapevolezza scenica, relazione con il pubblico e fiducia in sé stessi.
Le iscrizioni sono aperte.
Per maggiori informazioni sui costi, cliccare qui
Materia si trova in Via Confalonieri 5, Castronno
