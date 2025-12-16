A Materia un brindisi di Natale con i vicini di Sant’Alessandro di Castronno
Martedì 16 dicembre dalle 18 alle 19 lo spazio di via Confalonieri apre le porte alla frazione cper un momento di incontro e auguri condivisi
Un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale e rafforzare il legame con il territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma martedì 16 dicembre, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.
Lo spazio libero di VareseNews invita i propri “vicini di casa” – gli abitanti della frazione – a un momento semplice e informale, pensato per ritrovarsi prima delle feste e condividere un augurio di fine anno. Un’occasione di incontro che vuole valorizzare la dimensione di prossimità e il rapporto quotidiano con chi vive e anima il territorio.
Durante l’incontro sarà offerto un brindisi con panettone e spumante, per celebrare insieme l’avvicinarsi del Natale. Vi aspettiamo!
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
gbottinelli su Ciclabile di viale Belforte a Varese, commercianti sul piede di guerra
Fabrizio Tamborini su “Salari erosi, pensioni penalizzate”: la protesta della Cgil a Varese nel giorno dello sciopero nazionale
BarbaraFede su “La sicurezza non è solo del nostro sindaco, ma di tutti i cittadini”. Gallarate in piazza contro l’odio
Bustocco-71 su Pro Patria - Dolomiti Bellunesi, la partita in diretta
Viacolvento su Polizia Locale di Gallarate in via Aleardi? "Scelta assurda"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.