A Materia un brindisi di Natale con i vicini di Sant’Alessandro di Castronno

Un brindisi per scambiarsi gli auguri di Natale e rafforzare il legame con il territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma martedì 16 dicembre, dalle 18 alle 19, negli spazi di Materia, in via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro di Castronno.

Lo spazio libero di VareseNews invita i propri “vicini di casa” – gli abitanti della frazione – a un momento semplice e informale, pensato per ritrovarsi prima delle feste e condividere un augurio di fine anno. Un’occasione di incontro che vuole valorizzare la dimensione di prossimità e il rapporto quotidiano con chi vive e anima il territorio.

Durante l’incontro sarà offerto un brindisi con panettone e spumante, per celebrare insieme l’avvicinarsi del Natale. Vi aspettiamo!